Ставрополь поставил рекорд по количеству принятых за лето туристов

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщила, что за три летних месяца город посетило 188 тысяч отдыхающих. Это на 22% больше, чем было летом 2023 года.

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Из-за все возрастающего интереса россиян к региону в Ставрополе действует и пользуются спросом уже 30 туристических маршрутов. Кроме того, в городе активно развивается гостиничный бизнес и другие направления туристической отрасли.

Было подсчитано, что Ставропольский край является самым дорогостоящим регионом для отдыха. А в правительстве региона отметили, что бюджет наполняется в соответствии с планом.