Ставрополь поставил рекорд по количеству принятых за лето туристов
Пресс-служба администрации Ставрополя сообщила, что за три летних месяца город посетило 188 тысяч отдыхающих. Это на 22% больше, чем было летом 2023 года.
Из-за все возрастающего интереса россиян к региону в Ставрополе действует и пользуются спросом уже 30 туристических маршрутов. Кроме того, в городе активно развивается гостиничный бизнес и другие направления туристической отрасли.
Было подсчитано, что Ставропольский край является самым дорогостоящим регионом для отдыха. А в правительстве региона отметили, что бюджет наполняется в соответствии с планом.