VK Места выпустил фильм о Пензенской области

Блогеры Лиза Лукашева и Влад Левский вместе с проектом VK Места отправились в экспедицию по туристическим местам Пензенской области. В ходе путешествия съемочная группа посетила необычные производства, познакомилась с ремесленными традициями и увидела удивительные архитектурные достопримечательности.

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«Пензенская область – отличное место для знакомства с богатым прошлым русской культуры. Новый фильм проекта VK Места познакомит туристов со всей страны с природными, историческими и промышленными маршрутами края», – отметил директор VK по стратегическому партнерству Дмитрий Уваров.

Фильм позволит зрителям погрузиться в атмосферу пензенской культуры, расскажет, как создается знаменитая абашевская игрушка, и покажет старейшее стекольное производство региона.

Кроме того, зрители отправятся в увлекательное путешествие на единственное в России производство кленового сиропа, расположенное в лесах.

В маршрут по Пензенской области вошли необычные локации региона. Команда проекта посетила ярусы Сканова пещерного монастыря, а также познакомилась с секретами древних ремесел и традиций в Мокшанской деревне. Без внимания не останутся Культурно-исторический центр источника «Кувака», а также пространство современного искусства «Арт-Пенза» и скульптурный парк «Легенда» – настоящий музей под открытым небом.

Фильм уже доступен к просмотру на платформе VK Видео.

Ранее проект VK Места представил фильм о Тульской области. В Тульском кремле путешественникам рассказали об истории региона, местных традициях. Также команда проекта познакомилась с процессом приготовления знаменитых тульских пряников.