Составлен рейтинг парков, где приятно наблюдать за сменой сезонов

Аналитики сервиса Tutu.ru составили необычный рейтинг. В него вошли общественные пространства, в которых, по мнению гостей, приятно наблюдать за сменой сезонов.

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Парк «Краснодар» занял шестое место в десятке локаций с осенней атмосферой. Его считают одним из самых ярких в России. Посетителей он привлекает необычной растительностью, смелыми архитектурными решениями, ландшафтным дизайном, а также футуристическими арт-объектами. Особенно запомнились гостям полуразрушенная колоннада с ротондой, пятиметровая перевернутая капля из нержавеющей стали и барельеф «Искусственная среда», который подсвечивается вечером. А в осенние месяцы на территории общественного пространства можно наблюдать за изменением цвета листвы редких деревьев.

Возглавил рейтинг столичный парк «Лосиный остров». Вторая строчка за Левобережным парком в Ростове-на-Дону, а «бронза» досталась городскому парку в Саратове. В первую пятерку также вошли Парк скульптуры в Калининграде и Парк на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Замкнула ТОП-10 — зеленая зона в Красноярске.