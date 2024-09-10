Куда отправиться в гастрономический тур по России

Гастрономический туризм. Это не просто дегустация, это погружение в историю места, в его традиции, в жизнь и быт местных жителей. В последние годы это направление в России развивается очень активно. Калининградская строганина, татарские эчпочмаки, осетинские пироги и карельское варенье из шишек: куда отправиться и что попробовать? MIR24.TV вместе с тревел-блогерами разбирался в популярных гастротурах.

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Смотрите программу «Диктор делает» в субботу, 14 сентября, в 9:05 на телеканале «МИР». Гастроприключения, традиции, путешествия, рецепты и, конечно же, люди – Алексей Востриков в формате видеоблога наблюдает за жизнью во всех ее проявлениях.

Строганина из пеламиды: Калининград или Якутия?

Строганина из пеламиды – главное блюдо Калининградской области. Пеламиду нарезают тонкими слайсами, которые закручивают и посыпают специями, а затем подают с соусом. Пеламида по вкусу у всех ресторанов одинаковая, а вот соусы шеф-повара создают свои. Поэтому, если попробовать закуску в разных местах, то вкус у нее будет разный, как рассказывает фудблогер, автор тг-канал «Завтрак у моря» Марина Образкова.

Калининградская область хороша тем, что тут очень много рыбы – как морской, так и пресноводной. В магазинах и ресторанах можно встретить крупную салаку, кильку, угря, налима, окуня, судака и даже саргана – рыбу с сине-зелеными костями. Местные жители научились виртуозно готовить любых обитателей моря, залива и озер. Особенно туристы отмечают копченую камбалу и угря.

Отдельное место в меню региона важно отдать салаке: именно из нее делают лучшие шпроты. На Балтике она может ловиться очень мелкой в районе Эстонии и Ленинградской области и довольно крупной рядом с побережьем Куршской косы. Ее жарят, фаршируют, делают консервы. Вкус невозможно спутать ни с чем другим. На рынке Зеленоградска можно купить, наверное, самую крупную из представителей этого вида.

«Калининградская пеламида хороша, но это все же не считается классической строганиной. За каноничным блюдом надо ехать в Якутию. На территории республики немало озер с ледяной водой и там вылавливают рыбу с названием муксун. Тушка содержит много жира, что позволяет ее тонко нарезать при температуре -30-40 градусов и перекусить. Приправляют рыбу только солью и перцем. Любопытно, что по приготовлению строганины проводят даже конкурсы. Первое место достается тем, кто быстрее настрогает большую горку из рыбы», – говорит блогер.

В Якутии можно встретить много блюд из конины. Пасутся животные при самом крепком морозе и предназначены исключительно для еды.

Хычины и жау-баур: Кабардино-Балкария

Еще одним любопытным регионом с точки зрения гастрономии Марина Образкова называет Кабардино-Балкарию. Там есть несколько блюд, которые составляют основное меню. Например, хычины – тонкие лепешки с начинкой из мяса, сыра или зелени. Местные жители говорят, что их лучше всего готовят балкарцы, но не кабардинцы. Последние их только с аппетитом едят. Лепешки смазывают маслом. Подают в качестве закуски в начале застолья, чем ставят в тупик туриста, который до основного блюда так наестся, что уже продолжить трапезу не сможет.

Популярно также жау-баур. Это баранья печень, завернутая в тонкий слой бараньего жира и запеченная на мангале. Звучит странно, но это удивительно вкусное блюдо. Некий аналог можно встретить в грузинской кухне, но там используют телячью или куриную печень.

Эчпочмак: Татарстан

Гастрономической Меккой для российских туристов уже успел стать Татарстан. Сильные национальные традиции и религиозные предпочтения диктуют меню для ресторанов. А фирменные обозначения некоторых сетевых ресторанов меняют для того, чтобы попасть на казанскую сцену.

Эчпочмак – это пирожок остроконечной формы с мелко нарезанной говядиной или бараниной, луком и картофелем. Следующим номером в Казани стоит пробовать манты – фарш, завернутый в тонкое тесто и приготовленный на пару. И на десерт – чак-чак. Последний готовят из обжаренного во фритюре теста, замешанного как на хворост и смешанного с медом.

Современная кухня Казани полна экспериментов. Местным поварам удаются блюда из птицы, а о меню с гусем туристы рассказывают легенды. Эту довольно редкую для массового производства птицу в Татарстане особенно любят и умеют хорошо готовить.

Гребешки, кукумария и трубач: Приморский край

Устрицы, мидии, гребешки, кукумария, крабы, кальмары и бесчисленное количество наименований рыбы. Все это – Приморье. Даже жители Южной Кореи приезжают сюда поесть гребешков, потому что в их части моря такого качества моллюсков уже не водятся.

«Главной звездой в этом многообразии является камчатский краб. Огромный монстр, который случайно был занесен в местные воды и начал вырастать до крупных размеров. Обязательно туристам стоит попробовать блюдо из кукумарии со свининой, такое жаркое можно создать только на берегу Тихого океана. Местные жители очень любят моллюска с названием трубач. Готовят его на сливочном масле с большим количеством репчатого лука и соевым соусом. Такой же способ используют для кальмаров и считают этот рецепт местной особенностью», – подчеркнула фудблогер Марина Образкова.

Осетинские пироги: Северная Осетия

Тревел-блогер, создатель проекта «Мир, гамарджоба» Тимур Юсупов отмечает, что сегодня флагманами гастротуризма являются Москва и Сантк-Петербург, русская Арктика (Мурманск), Красноярск и Кавказ. Прежде чем посетить Москву или Петербург, обязательно стоит изучить различные «списки Мишлен». За пару недель до поездки можно подписаться на местных гастроблогеров и последить за местами, которые они рекомендуют.

«На Кавказе на помощь также придут различные рейтинги. В Северной Осетии, куда в последние годы устремились тысячи туристов, осетинские пироги готовят в каждом доме и в каждом ресторане. Но во время поездок стараюсь выбирать всего несколько адресов. Одно из любимых мест – деревенский дом у Жанны в одном из горных селений. Здесь хозяйка готовит по семейным рецептам на уличной кухне – ничего вкуснее просто не найти», – комментирует эксперт.

Варенье из огурцов: города Великого Волжского пути

Отправляясь в путешествие по Волжскому пути, можно увидеть не только архитектуру Владимира, Суздаля, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Йошкар-Олы и Казани. Но и оценить самобытную национальную кухню каждого из этих старинных регионов, говорит вице-президент международной ассоциации развития предпринимательства и делового туризма Юлианна Милевская.

Гастросимволом Суздаля считается огурец. Помимо разносортных овощей, на рынке можно попробовать местное ноу-хау – варенье из огурцов.

В Нижнем Новгороде акцент делается на европейскую кухню, здесь можно попробовать лучшие морские деликатесы и мясные шедевры «заграничных» стран. Здесь и настоящая французская классика, и десерты в виде шишки с кедровым мороженым.

Для тех, кто впервые в Чебоксарах, обязательно стоит попробовать национальное блюдо шартан – мясной шар из баранины, приготовленный по особым народным технологиям. Тултармаш – колбаски с начинкой из рубленого мяса, сала и крупы, «концы» которой сшиваются ниткой, варятся в кипящей воде, поджариваются или запекаются. Среди других чувашских изысканностей – хуран-кукли, кукаль, пуремеч, сукта.

«Удивительна и разнообразна марийская кухня Йошкар-Олы. Чтобы насладиться городом и культурой этого населения, обязательно нужно попробовать местное меню: коман-мелна, многослойный блин с «шапкой» из крупы, яйца и сметаны, сокта – традиционная домашняя кровяная колбаса для истинных гурманов. Пулашкамуно – питательный завтрак, напоминающий блюдо фриттате итальянской кухни. Сейчас одним из популярных блюд Марий Эл являются блюда из кабана. Не упустите возможность полакомиться и сладким десертом народной кухни – уяча. Это шарики из теста, сваренные в меду со стаканчиком крепкого медового национального напитка пуро», – дополняет Юлианна Милевская.

Пастила, монпансье и желудевый кофе: Подмосковье

Калуга – это колыбель космонавтики, а калужское тесто – местная гастрономическая достопримечательность, рассказывает певица и актриса, путешественница Сара Окс. Традиционное русское лакомство калужским тестом называют за внешнее сходство, однако создано оно не для выпечки, а как готовый десерт, напоминающий тесто для пряников. Еще город популярен космической едой: там и борщ, и мороженое. По вкусу мороженое напоминает безе со сливочными нотами, как в сухом детском питании, а вот внешне похоже на вафлю.

«Если поедете в Коломну, то обязательно попробуйте все виды пастилы. В Сергиевом Посаде – монпансье, которое можно приготовить самостоятельно в музее. А если будете в Звенигороде, то в музее дуба вас угостят желудевым кофе. В Зарайске на главной площади делают жареное мороженое. А в Серпухове – самый лучший десерт Анна Павлова», – уточнила Сара Окс.

Буузы, манты и пельмени с репой: Бурятия и Пермь

Про бурятскую национальную кухню сказано и написано много. Одно слово – буузы. Тут нечего добавить. Разве что кулинарам расписать отличия в национальных: буузах, мантах, хинкали и пельменях. Все это – мясо в тесте, которое варят, но вкус получается разный. Добавки, как замечает путешественник, журналист, блогер Наталия Казакова, – тоже разные.

«Однажды на Байкале мы попробовали расколотку из омуля. Расколотка – это сырая замороженная соленая и перченая рыба. Расколотка, а не строганина. Употребляется в сыром виде. Весьма любопытное блюдо», – поделилась блогер.

А есть ли у пермяков своя фирменная кухня? В Перми каждый заверит, что пельмени – пермское блюдо. Даже русское слово «пельмени» имеет коми-пермяцкие корни – «хлебное ухо». Кроме классических пельменей из нескольких видов мяса у пермяков популярны «ухи» с разными видами рыбы, а еще с грибами, луком, репой и даже квашеной капустой.

Сначала рецепт приготовления пельменей освоили в Прикамье, затем – на Вятке и только потом уже на остальных территориях России. Изобретен российский вариант пельменей был в начале XVII века на одном из участков Московской государевой дороги, или по старинке – тракта. Прообразом же пельменей стали постные «ушки», известные по всей России еще с XVI века. Но пермяки творчески переработали начинку: удовлетворили и самым изысканным вкусам, и прожорливым мужикам-возницам, и требованиям, предъявляемым к фастфуду.

«В пельменях ценились простота и скорость приготовления. Впрочем, абсолютный лидер пермской кухни все-таки не пельмени, а посикунчики. Визуально – некий гибрид пельменя, мини-пирожка и чебурека, обжаренный в кипящем масле до золотистой корочки, но по вкусу эксклюзивный. Начинка и тесто отличаются от всего, что пробовали раньше. Вариаций начинок, кстати, тоже множество», – говорит Наталия Казакова.

Пожарская котлета: Торжок

Гастрономических маршрутов в России в последнее время становится огромное множество. Наталия Казакова, например, предлагает отправиться по гастромаршруту самого Александра Пушкина:

«Одно время загорелась проехать по гастрономическому маршруту, написанному нашим всем – Александром Сергеевичем – в своем зарифмованном письме к другу Соболевскому. Помните следующие строчки? У Гальяни иль Кольони Закажи себе в Твери С пармазаном макарони, Да яичницу свари. На досуге отобедай У Пожарского в Торжке. Жареных котлет отведай (именно котлет) И отправься налегке...»

Поэтому в Торжок – за знаменитой пожарской котлетой. К слову, ее история началась в конце XVIII века, когда ямщик Дмитрий Пожарский выстроил в этом городке свой постоялый двор. В 1834 году завещал гостиницу дочери – Дарье Евдокимовне. Еще при жизни отца та слыла гостеприимной хозяйкой. Куриные котлеты были для всех проезжающих лакомой приманкой в трактире Пожарских – ароматные, в хрустящих сухариках, с румяной корочкой. Отведать их можно было только «на досуге», впрок котлеты никогда не готовились.

Калитки с пшенной кашей: Карелия

Кижи – это музей-заповедник и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь – посреди Онежского озера – живут и работают люди, которые по крупицам собирают памятники деревянного зодчества и сохраняют национальную культуру. Они выращивают сезонные растения, восстанавливают первозданную природу и ведут подсобное хозяйство.

Здесь же среди «городка» из деревянных избушек живет потомственная карельская хозяйка Елена Бобровская – она знает лучший рецепт калиток с самого детства, ведь в Карелии он буквально передается по наследству, пояснил шоумен, телеведущий, блогер, тренер по коммуникациям и публичным выступлениям Евгений Шматко.

«Калитки – это открытые пирожки из ржаного пресного теста. Кефир, мука и начинка – три слагаемых блюда, от которого можно ум отъесть. Обязательно стоит попробовать традиционную калитку с пшенной кашей. Там же в Карелии близ вулкана Гирвас можно оценить мороженое с икрой ряпушки. Это невероятное сочетание: сладкий сливочный вкус и свежайшая посоленная икра», – рассказал путешественник Евгений Шматко.

Также из Карелии, кроме впечатлений и гигабайтов фото, нужно привести варенье. Например, из мяты с хвоей или из сосновых шишек. Ягодное варенье из Карелии – настоящее богатство, данное лакомство любимо многими туристами.