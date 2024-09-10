Из Омска по городам Сибири отправился первый туристический поезд

На Омском вокзале царит необычное оживление. На перроне в честь отправления необычного фирменного литера устроили яркое шоу с участием жонглеров, гимнастов, солистов и даже Омского русского народного хора.

После импровизированного концерта, напутствий и удара колокола под звуки торжественного марша вечерний поезд "Омск - Новосибирск" отправляется с первого пути. Его пассажирам предстоит проехать Сибирь от Омска до Байкала. И стать первооткрывателями нового туристического маршрута.

Идея создания тура "Сибирь здесь" родилась на ВДНХ. Ее сразу подхватили регионы, поддержал полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе. И вот свершилось! Более ста путешественников, в числе которых семьи бойцов СВО, волонтеры, журналисты, блогеры отправились по маршруту Омск - Новосибирск - Бийск - Томск - Новокузнецк - Абакан - Красноярск - Иркутск.

Главная задача проекта - показать всю красоту и уникальность Сибири, привлечь новые турпотоки, активизировать развитие внутреннего туризма.

В числе пассажиров - одиннадцать представителей Усть-Илимска.

- Все они - родные бойцов СВО. Мы решили, что именно эти люди достойны такого путешествия. Новые впечатления помогут им переключиться, увидеть мир, обрести новых друзей. Сохраняя память, продолжать жить. И, судя по всему, мы все правильно сделали. Нас так тепло, с такой радостью встречают. Так здорово все организовали и устроили. Показали прекрасный Омск, в который теперь хочется приезжать. Парк развлечений "Вокруг света". И лица моих земляков, наконец, осветили улыбки, - делится с "РГ" социальный координатор Фонда "Защитники Отечества" Усть-Илимска Кристина Байден.

Провожая пассажиров, я иду по комфортабельным вагонам. Они - прицепные, их шесть, в том числе и вагон-ресторан. Состав станет для путешественников гостиницей. Днем они будут совершать автобусные экскурсии по городам. А ночью отсыпаться под стук колес.

Фото: Евгений Кармаев

Сибиряки вовсю стараются, чтобы туристы не скучали.

- Я хоть и омичка, но приятно удивлена городскими локациями, которые нам показали. Столько нового! Такая интересная история! Особенно впечатлила Омская крепость с костюмированной экскурсией и залпом из старинной пушки. Приеду, обязательно ее повторю вместе с ребятишками, - делится мама бойца СВО Ирина Петряева.

- Жду от поездки исключительно положительных эмоций. Возможность увидеть за семь дней огромную территорию Сибири - это просто счастье, - считает томичка Елена Кузнецова.

"Мы уже по достоинству оценили не только достопримечательности, но и сибирскую кухню". "Каждому вручили пакет с Любинской сгущенкой, сырками "Омичка". В дороге пригодятся", - дополняют путешественники.

Сегодня утром туристический литер прибыл в Новосибирск, где прямо у вокзала гостям тоже устроили настоящий праздник. День обещает быть очень насыщенным. Туристы посетят Новосибирский театр оперы и балета, зоопарк имени Шило и другие увлекательные локации.

А завтра отправятся дальше. Сначала - на всесезонный курорт "Манжерок", поднимутся на гору Малая Синюха. Потом побывают в музее Василия Шукшина и этноцентре "Легенда Алтая".

Их ждут в музейном комплексе Томского государственного университета - первого высшего учебного заведения за Уралом. В новокузнецком центре традиционной русской культуры "Параскева-Пятница" и заповеднике "Кузнецкая крепость". Познакомят с Саяно-Шушенской ГЭС - самой мощной в России.

В плей-листе тура - посещение самобытных локаций Республики Тыва, Национального парка "Красноярские Столбы". Экскурсия на теплоходе по самому глубокому озеру на планете - Байкалу и многое другое.

Фото: Евгений Кармаев

Участниками поездки стали также представители туристической отрасли и экономисты, которым предстоит "откатать" новый маршрут, а также посчитать стоимость путевок.

Межрегиональный туристический проект "Сибирь здесь" реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В следующем году тур по регионам СФО станет регулярным.