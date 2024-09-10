С начала года Волгоградскую область посетили 1,4 млн туристов

С января по август в регионе побывали 1 млн 467 тыс. путешественников. Это на 20,8% превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

В Волгоградской области последовательно развивается туристическая отрасль, что способствует росту потока гостей. Так, Волгоград включен в топ-5 популярных мест для отдыха не у моря, путешествий по рекам и озерам. Также областной центр пользуется спросом у любителей спонтанных поездок, сообщает регкомитет экономической политики и развития.

В регионе модернизируют инфраструктуру гостеприимства, реализуют ряд инвестпроектов, в том числе с господдержкой. В 2023–2024 годах объем средств, направленных на развитие отрасли, составил почти 1 млрд рублей. Например, в августе подвели итоги конкурса на предоставление субсидий для реализации инициатив в сфере туризма.

В областной столице запланировано создание современного визит-центра у подножия Мамаева кургана. Вопросы развития мемориального комплекса, а также всего исторического центра Волгограда губернатор Андрей Бочаров и глава города Владимир Марченко рассмотрели в ходе рабочей поездки.

Привлечению путешественников способствует и проведение различных масштабных мероприятий, в том числе молодежного фестиваля #ТриЧетыре, Камышинского арбузного фестиваля, праздника «Ахтубинский помидор» и других.

Участие региона в крупных всероссийских и международных выставках позволяет презентовать его туристический потенциал.

Добавим, что Волгоградская область – крупный транспортный узел юга России. Через ее территорию проходит внушительный транзитный поток, что создает дополнительные возможности для развития автотуризма. Два маршрута включены в предложения федерального портала путешествий.

Ключевые задачи для развития отрасли поставлены губернатором Андреем Бочаровым на стратегической сессии по развитию туризма. До 2024 года в регионе планируется увеличить ежегодное число гостей до 5 млн человек. Работа для достижения этой цели идет с использованием возможностей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».