Чем заняться в Петербурге осенью

Осень - романтичная пора в Санкт-Петербурге. Самое время гулять в садах и парках, любоваться красотой пригородных резиденций, пройтись по парадным залам Эрмитажа. А еще можно отправиться за впечатлениями по маршрутам новой туристской географии, один из которых удостоен статуса национального и рекомендован тем, кто хочет увидеть новые знаковые символы и точки притяжения Северной столицы.

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Национальный туристский маршрут "Санкт-Петербург. Новая география" появился в 2023 году. Он был разработан командой специалистов индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга при поддержке Городского туристско-информационного бюро и заслужил высокие оценки Экспертного совета при Минэкономразвития. В зависимости от сезона, экскурсионная программа рассчитана на четыре или пять дней. Маршрут с экскурсиями по Санкт-Петербургу, Кронштадту и Петергофу подходит как для впервые приезжающих в Северную столицу, так и для уже ни раз посетивших город туристов, которые ищут новых впечатлений.

Уже в первый день гостей ждет автобусная обзорная экскурсия и потрясающие виды современного мегаполиса с самых эффектных ракурсов. Они проедут по Западному скоростному диаметру, часть которого проходит над акваторией Финского залива, увидят "Лахта-Центр", самый высокий небоскреб в Европе, сфотографируются на смотровой площадке нового Яхтенного моста, полюбуются на стадион "Газпром Арена", напоминающий космический корабль.

Заглянут путешественники и в музей современного искусства Эрарта на 29-й линии Васильевского острова. Его название расшифровывается как "эра арта" - эра искусства. Здесь представлены живопись, фотография, графика, скульптура, инсталляции, проходит до 40 временных выставок в год. Завершится первый экскурсионный день в пространстве Севкабель Порт за знакомством с петербургским стритфудом.

Второй день программы национального туристского маршрута "Санкт-Петербург. Новая география" посвящен Кронштадту. В советское время город военных моряков был закрытым, а сегодня, благодаря масштабному проекту музейно-исторического кластера "Остров фортов", он стал одной из точек притяжения горожан и туристов.

В Кронштадте работает один из самых высокотехнологичных музеев России - Музей военно-морской славы, созданный на базе двух отреставрированных артиллерийских арсеналов времен Первой мировой войны. Его центральный экспонат - легенда отечественного флота, первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Чтобы доставить в Северную столицу из Мурманской области подлодку длиной 107 метров, ее пришлось разрезать на две части и везти из порта по улицам города.

В обед туристы познакомятся с домашней кухней советского Ленинграда и ее "хитами", которые очень любили моряки. А вечером "морскую тему" продолжит знакомство с общественным пространством Новая Голландия. Склады для сушки корабельного леса сегодня превратились в общественное пространство с особой атмосферой.

Третий день пройдет в историческом центре города, который в 1990 году стали первым российским объектом, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сердце ансамбля - Зимний дворец, Дворцовая площадь с Александровской колонной и "обнимающее" ее творение Карла Росси: здание Главного штаба со знаменитой аркой в честь победы России в Отечественной войне 1812 года.

Сегодня восточное крыло Главного штаба входит в состав Эрмитажа. Сейчас здесь находится одна из самых полных в стране коллекций мировой живописи ХХ века. Однако в соответствии с замыслом маршрута "Санкт-Петербург. Новая география", экскурсия по этому выставочному комплексу не будет классической. Туристы примут участие в интерактивной программе "Арт-медиация" по экспозиции французского модернистского искусства, где экскурсовод-медиатор расскажет, почему работы Моне, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и Матисса воспринимались как революция в мире живописи и искусства начала XX века.

Будет и "неизвестный" Эрмитаж: гости посетят Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня", где представлены экспонаты, долгое время находившиеся в запасниках музея. Туристов ждут Галерея костюма, Каретный сарай с образцами парадных имперских экипажей, коллекция западноевропейской и русской мебели, старинных часов, музыкальных механизмов, восточных ковров, скульптур и постоянно обновляющиеся временные выставки.

Последний экскурсионный день путешествия по национальному туристскому маршруту "Санкт-Петербург. Новая география" будет неспешным. Сначала экскурсия в "Подписные издания", один из старейших книжных магазинов города. В его обширных залах можно найти книги, сувениры, уютное кафе, где приятно посидеть с чашкой кофе, глядя на спешащий Лиговский проспект. А после - прогулка по дворам и парадным Петербурга.

- На протяжении последних лет турпоток Петербурга растет прежде всего за счет увеличения повторных поездок. Маршрут "Санкт-Петербург. Новая география" призван поддержать имидж Северной столицы как дружелюбного, комфортного, живого города, в котором каждый может найти много поводов, чтобы вернуться, - отмечает Оксана Лебедева, руководитель петербургского туроператора. - Туристы, приезжая к нам, хотят увидеть небанальный Петербург, немного почувствовать себя местными, побывать в популярных, культовых даже, местах, где кипит жизнь, в современных музеях, попробовать городскую еду. И новый национальный маршрут дает им такую возможность.

Кстати

В настоящее время более 370 предложений туроператоров Северной столицы включают посещение объектов новой туристской географии Санкт-Петербурга, хотя два года назад их было только 14. Интерес к новым достопримечательностям - общественным пространствам, современным музеям, арт-центрам и галереям - только увеличивается: они привлекают гостей и горожан в любое время года, что стимулирует туроператоров включать такие объекты в свои экскурсионные программы. Например, музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте входит в национальные туристские маршруты "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба" и "Санкт-Петербург. Новая география". В "Остров фортов" можно прийти на целый день всей семьей, и никому не будет скучно. Здесь есть все: прекрасные детские площадки, вкусная и разнообразная еда, живописные виды. Каждый третий посетитель подчеркивает важность исторической и патриотической составляющей, в том числе недавно открывшегося Музея военно-морской славы.

В помощь путешественникам на официальном городском туристском портале Visit-Petersburg есть подробные описания и карты национальных туристских маршрутов.