Эксперт считает, что Камчатка сможет привлечь туристов из Индии

Камчатка способна заинтересовать индийских туристов и кинематографистов как регион с большими возможностями. Такое мнение выразил ТАСС председатель Индийско-российского делового совета Трибхуван Дарбари.

По его словам, вопрос привлечения индийских туристов и кинематографистов на Камчатку широко обсуждался на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я предложил две-три инициативы. Одна из них - стратегия продвижения туристической, торговой и коммерческой привлекательности Камчатки. Это место с огромными возможностями для туризма", - отметил он.

"Индия располагает большим туристическим потенциалом. Экономика растет. Люди чувствуют себя более уверенными с финансовой точки зрения и ищут новые направления для туризма", - сказал он.

Дарбари отметил, что "число посещающих Россию индийских туристов увеличилось на 15% в 2023 году, и это отражает растущий интерес к культурным и туристическим обменам между Россией и Индией".

Также, по мнению Дарбари, Камчатка может вызвать большой интерес у индийских кинематографистов.

"Индийское кино годами снимается в Швейцарии, Италии, других городах Европы, но авторы даже не осознают возможности Камчатки для этой индустрии", - отметил он.

"Это нужно широко продвигать", - указал он, пообещав поделиться своими предложениями с Болливудом. "Это будет нечто новое, что-то, чего мы раньше не видели", - убежден Дарбари.

Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС являлся генеральным информационным партнером форума.