Число автобусов между Крымом и историческими регионами выросло

Количество автобусных рейсов между Крымом и историческими регионами увеличилось до 21, заявил директор «Крымавтотранса» Вячеслав Мартынов.

«Работа по открытию новых маршрутов в исторические регионы ведётся очень активно. На сегодняшний день уже есть 14 маршрутов, работает 21 рейс», — сказал он в беседе с телеканалом «Крым 24».

Мартынов отметил, что в ДНР курсируют автобусы Ялта — Мариуполь — Донецк, Ялта — Донецк и Ялта — Харцызск, а в ЛНР — Севастополь — Горловка, Севастополь — Стаханов и Ялта — Стаханов.

В Запорожскую область ездят такие маршруты, как Симферополь — Бердянск, Евпатория — Мелитополь, Симферополь — Мелитополь и Ялта — Мелитополь, а в Херсонскую область — Евпатория — Геническ, Ялта — Геническ, Симферополь — Скадовск и Ялта — Скадовск.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Кемерово им. А.А. Леонова обслужил более 160 тыс. пассажиров за июнь — август.