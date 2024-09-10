Рост турпотока в Северную Осетию связан с культурной жизнью региона

Рост туристического потока в Северную Осетию связан с культурной и спортивной жизнью региона
С начала года регион посетило свыше 900 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом, туристический поток увеличился на 5%.
Рост потока туристов в Северную Осетию связан с проведением значимых культурных, музыкальных и спортивных событий. Об этом говорится в сентябрьском отчете Банка России «Региональная экономика».
В частности, в июле во Владикавказе прошел театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой», который привлек более 16 тысяч зрителей, включая гостей из других российских регионов.
Напомним, что с начала года республику уже посетило свыше 900 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом, туристический поток увеличился на 5%. При этом уровень заполняемости гостиниц и отелей оказался выше 85 процентов, сообщает издание «Осетия-Ирыстон».
В Мамисонском ущелье Северной Осетии, в ходе строительства курорта были обнаружены артефакты средневекового периода.
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