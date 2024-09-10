Рост турпотока в «Абрау-Дюрсо» по итогам сезона составит 20%

Турпоток в центр винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае по итогам 2024 года увеличится на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер отеля Abrau Light Resort&Spa Игорь Кислов.

"Рост турпотока в центр винного туризма очевиден. По итогам сезона 2024 года будет минимум плюс 100 тыс., это, по сути, 20% в сравнении с прошлым годом. Внутренний туризм каждый месяц развивается", - сказал Кислов.

По словам собеседника агентства, увеличение турпотока связано со сложной ситуацией с недружественными странами, а также ежегодным ростом качества предоставляемых на Кубани услуг.

"Новые какие-то интересные моменты появляются, перечень услуг расширяется", - уточнил генеральный менеджер.

Не пугает туристов, по словам собеседника агентства, и рост цен на курортах Краснодарского края

"Люди готовы платить, по крайней мере у меня в отеле по сравнению с прошлым годом, цены поднялись на 50%", - добавил Кислов.

"Абрау-Дюрсо" - производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и другие. Основным акционером компании является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова.