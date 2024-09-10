РФ может в 2025 году разрешить безвизовое пребывание круизных интуристов

Минэкономразвития (МЭР) РФ надеется, что возможность безвизового пребывания в России круизных туристов из-за рубежа на определенный срок может быть введена в 2025 году. Об этом в интервью в студии ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов МЭР РФ Никита Кондратьев.

"Будем надеяться", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли этот механизм быть запущен в 2025 году.

Кондратьев напомнил, что подобный эксперимент ранее уже проводился в Санкт-Петербурге. Иностранные туристы, которые прибывали на круизных судах, могли находиться там до 72 часов. Это позволяло им ознакомиться с городом и приносило России определенные экономические эффекты.

"Сейчас мы с Минтрансом прорабатываем расширение этого механизма. Надеемся на положительное решение в ближайшем будущем", - пояснил он.

В частности, эта мера позволит нарастить въездной турпоток в РФ из Каспийского региона и привлечь внимание граждан Азербайджана и Ирана к посещению России.

"Мы с пятеркой каспийских государств планируем разработать большое соглашение по круизному туризму на Каспийском море. Оно будет включать разработку совместных туристических маршрутов и ведение безвизового режима на 72 часа", - отметил глава департамента МЭР.

По словам Кондратьева, распространять этот механизм на интуристов, прибывающих в Россию на самолетах и поездах, пока не планируется.