Доходы кузбасских санаториев рухнули

Санатории Кемеровской области заработали в этом году намного меньше, чем за тот же период прошлого года.

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За первое полугодие 2024 года кузбасские санатории заработали 864 миллиона рублей, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает сайт "Санатории России" со ссылкой на собственные данные и информацию Росстата.

В Сибири Кузбасс занял третью строчку по доходам санаториев. Лидируют Алтайский край с показателем 4,06 млрд рублей (+9%) и Новосибирская область с доходами 1,17 млрд рублей (+8%).

В целом по стране Кузбасс занял 16-е место. Самые доходные санатории находятся в Краснодарском (21 млрд рублей) и Ставропольском (19,39 млрд рублей) краях. Крымские санатории принесли 5,26 млрд рублей.

Напомним, один из самых старых кузбасских санаториев объявил о банкротстве.