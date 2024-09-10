В Ярославской области создадут парк-отель "Тутаев"

Парк-отель "Тутаев" с гостиничным комплексом и пляжным клубом создадут в Тутаеве Ярославской области, инвестиции в проект составят 1,7 млрд рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"Комфорт городского и спокойствие загородного отдыха сочетает в себе концепция парк-отеля "Тутаев". Он включит в себя гостиничный комплекс со спа-центром, конференц-залами для круглогодичной загрузки, банную деревню и пляжный клуб. Объем инвестиций составит 1,7 млрд рублей", - написал Евраев.

По его словам, это не единственный проект в сфере туризма, который реализуют в Тутаеве. Около 150 млн рублей инвесторы направят на строительство бутик-отеля "Княгиня Ольга". Объект будет сдан в 2026 году.

"Большие перспективы и рынок сбыта есть и для инвестпроекта по строительству модульных зданий и хаусботов - плавучих домов. Партнеры планируют вложить более 400 млн рублей и уже в следующем году запустить производство", - отметил губернатор.

Тутаев расположен на двух берегах Волги. Город был образован в 1822 году указом Александра I об объединении городов Романов и Борисоглебск. В 1918 году Романов-Борисоглебск был переименован в Тутаев в память о геройски погибшем при исполнении служебного долга во время белогвардейского мятежа красноармейце Илье Тутаеве. В городе находится музей Федора Ушакова и Русского флота.