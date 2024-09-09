Ставрополь принял более 54 тысяч туристов за лето

В мэрии Ставрополя рассказали о том, что летом 2024 года краевую столицу посетили более 54 тыс. туристов.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

«Наш город привлекателен в любое время, но основной поток туристов традиционно приходится на жаркие месяцы», — заявил глава города Иван Ульянченко.

Всего с начала года Ставрополь принял более 180 тыс. туристов, приводит данные мэра newstracker.ru.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о перспективах развития туризма в регионе.