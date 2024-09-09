В Переславле-Залесском появился отель с подогреваемым бассейном

У любителей загородных отелей появился лишний повод махнуть из столицы в Ярославскую область. В Переславле-Залесском появился объект размещения с подогреваемым бассейном, что в общем-то встречается не так часто. Дополнительная опция в начале осени заработала в четырехзвездочном отеле сети AZIMUT Hotels. Их тут даже пара – во взрослом 18-метровом обещают вода минимум 26 °C. В шестиметровом детском – в районе 30. Глубина взрослой чаши, правда, составляет только 130 см, так что придется обойтись без прыжков.

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Если рассматриваете вариант бросить все и на недельку в сентябре махнуть на природу, то здесь цены на размещение для двоих гостей с завтраками начинаются от 58 тыс. в стандартном номере. За полупансион нужно будет добавить еще около 20 тыс., а с трехразовым питанием проживание обойдется минимум в 100 тыс. При этом варианта «все включено» гостиница не предлагает.

Основные альтернативы с подогреваемым бассейном располагаются в Подмосковье. До них из Москвы ехать примерно вдвое меньше, но тем не менее это не делает Переславль более дешевым вариантом. Во многих объектах цены сравнимы. Пожалуй, наиболее близким вариантом по цене является Country Resort 4* в 80 км от Москвы по Дмитровскому шоссе. Здесь цены начинаются от 103 тыс. руб. на all inclusive. Да и чаша здесь поосновательнее, в том числе глубина 1,75 м.

Foresta Festival Park 4* под Климовском обойдется от 112 тыс. за «все включено» в стандартном номере. Да и «Солнечный Park Hotel & Spa» 4* на 75-м км Ленинградского шоссе готов встретить гостей за те же деньги.

Парк-отель «Воздвиженское» под Серпуховом предлагает варианты от 115 тыс. на завтраках, но вариантов мало. Пока что можно взять по акции тариф «всё включено» за 120 тыс. Всё это при бронировании номера категории супериор.

LES Art Resort 4* значительно дороже. Здесь предложения на all inclusive начинаются в районе 200 тыс. Объект находится в 70 км от Москвы по Минскому шоссе.

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