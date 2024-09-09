В Омске стартовал первый железнодорожный тур по восьми городам Сибири

Межрегиональный туристический проект "Сибирь здесь", направленный на раскрытие туристско-рекреационного потенциала этого федерального округа и развитие внутреннего въездного туризма, стартовал в Омске, передает корреспондент ТАСС. Участники железнодорожного круиза посетят восемь городов Сибири, где познакомятся с основными их достопримечательностями.

"Сегодня вы стартуете из Омска, где посмотрели Омскую крепость, Любинский проспект, парк развлечений "Вокруг света". Через восемь дней вы будете на Байкале, в Иркутске, и увидите всю нашу великую Сибирь. Эта идея туристического поезда возникла при проведении выставки "Россия". Мы увидели заинтересованность людей, было очень много обращений от посетителей из других регионов. Но мы решили начать с Сибири, чтобы наши жители смогли посмотреть на соседей", - обратился к путешественникам перед отправлением поезда заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Олег Денисенко.

Участниками тура стали более 130 человек, среди которых члены семей участников специальной военной операции, пенсионеры, волонтеры, туроператоры, представители СМИ и блогеры. Следующей точкой их маршрута станет Новосибирск, затем они посетят Бийск, Томск, Новокузнецк, Абакан, Красноярск и Иркутск. Для круиза используются комфортабельные купейные и СВ вагоны, предназначенные для длительных путешествий, вагон-ресторан.

Заместитель председателя правительства Омской области, министр образования региона, председатель омского отделения Российского географического общества Иван Кротт уточнил ТАСС, что этот маршрут будет запущен на постоянной основе со следующего года.

"Я думаю, с точки зрения путешественников, это перспективный тур, у которого большое будущее. По этому маршруту красивые природные ландшафты, интересные города с отличной историей, культурными традициями", - уточнил Кротт.

В Новосибирске туристы посетят театр оперы и балета, зоопарк и художественный музей. В Бийске - получат возможность полюбоваться курортом "Манжерок" и побывать в этнокомплексе "Легенда Алтая". В Томске в тур включено посещение первого высшего учебного заведения за Уралом, а в Новокузнецке - экскурсии в музей-заповедник "Кузнецкая крепость" и центр традиционной русской культуры "Параскева пятница".

В Республике Хакасия предусмотрено посещение Хакасского национального краеведческого музея им. Катанова и самой мощной ГЭС в России. В Красноярске гости смогут увидеть национальный парк "Красноярские Столбы".

В завершении поездки путешественники совершат прогулку на теплоходе по самому глубокому озеру на планете - Байкалу.