Рекордный рост цен в отелях столицы обеспечили иностранные туристы

Средняя стоимость ночи в московских отелях в сентябре составила 8750 руб., при этом цена по сравнению с первым осенним месяцем 2023 года выросла на 38%. Это, согласно статистике платформы TravelLine, самый высокий показатель динамики среди российских регионов. В идущей на втором месте Ярославской области размещение в гостиницах подорожало на 23% (7260 руб. за ночь), в Татарстане – на 21% (7900 руб.).

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Владелица московского отеля Library 3* Анна Боровикова подтвердила TourDom.ru, что цены выросли (за год ADR – средняя цена номероночи – составила 24%), и это связано с совокупностью факторов.

«Во-первых, сыграло роль общее повышение цен на всё. Во-вторых, Москву сильно развивают с туристической точки зрения – проходит очень много и деловых, и развлекательных мероприятий. Также не нужно забывать, что через столичные аэропорты летит большой поток пассажиров», – сказала Анна Боровикова.

По словам руководителя туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, основной вклад в рост цен дали дорогие – четырех- и пятизвездочные отели, где выросли продажи и соответственно поднялась стоимость размещения.

«Этот год был чрезвычайно удачным для Москвы с точки зрения въездного туризма. Мы ожидаем по итогам года сотни тысяч иностранных прибытий, а это та публика, которая может позволить себе и 4, и 5 звезд, и классные дорогие номера. Соответственно, въездные туристы дали прирост в качественных отелях и увеличили среднюю цену», – прокомментировал TourDom.ru Сергей Ромашкин.

Он добавил, что по статистике, которую ведет «Дельфин», премиальные гостиницы подорожали на 30–40%, притом что двух- и трехзвездочные отели, которые преимущественно предпочитают российские туристы, выросли в цене не так существенно – на 15–20%, что соответствует показателям в других регионах страны.

Ранее мэрия Москвы приводила информацию, согласно которой столица пользуется наибольшим спросом у туристов из Китая и Вьетнама. Также растет число путешественников из ближневосточных государств – Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и некоторых других.

Редакция TourDom.ru проверила стоимость размещения в отелях в центре Москвы на ближайшие выходные. В пятизвездочной гостинице остановиться можно за 13–22 тыс. руб. в сутки, в четырехзвездочной – за 7–10 тыс. руб. Что касается «трешек», то здесь можно найти вполне бюджетные варианты – за 3300–4500 руб.

Кроме цен выросло в сентябре в Москве и число бронирований – по данным TravelLine, на 11%. Правда, по этому показателю столица занимает место ближе к концу первой десятки. В лидерах – Крым, где заказывать номера в сентябре стали на 40% чаще, также Московская область – с 30%.

Накануне Восточного экономического форума в начале сентября мы писали о ценах в гостиницах Владивостока. Так, за три ночи в пятизвездочном отеле туристам придется выложить более миллиона рублей.