Студент совершил необычное путешествие на Дальний Восток

Тимофей Царёв — студент 3-го курса политехнического колледжа им. Н.Н.Годовикова в Войковском районе, где он учится по специальности «Мехатроника и мобильная робототехника». Недавно Тимофей вернулся из амурской экспедиции. Она проходила по следам исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского. Тимофей вместе с другими участниками прошёл 912 километров на моторных лодках по реке Амур от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре.

Сначала Царёвы решили собрать экспедицию только из своих знакомых единомышленников. Но потом о ней узнали в Русском географическом обществе, и экспедиция приобрела новый статус — исследовательской.

— В состав вошли 24 человека: исследователи, видеооператоры, фотографы, а ещё священник из Хабаровска отец Дмитрий. Он отправился с нами со своей миссией — узнать, в каком состоянии находятся православные церкви в этих поселениях, часто ли проходят там службы, много ли прихожан, — говорит Тимофей.

Экспедиция продолжалась 10 дней, участники ночевали в палатках и в деревнях у местных жителей.

— Оказалось, что отец Дмитрий ещё и великолепный повар. Он нас баловал пловом из казана, картошкой с мясом со специями и травами. Я так вкусно ещё никогда не ел, — вспоминает студент.

По его словам, самой интересной для него оказалась как раз православная миссия.

— В мои обязанности входило вести видеозаписи с квадрокоптера. Сейчас мы готовим документальный фильм об экспедиции, и они туда войдут. Но также я чем мог помогал отцу Дмитрию, — рассказывает Тимофей. — Мы с ним подружились, и мне было очень интересно то, что он делает. В каждом селе, где есть церковь, он проводил молебны, в одном из сёл мы прошли крестным ходом, а в одной деревне к нему подошли местные жители, дети и взрослые, и попросили их окрестить. Оказалось, что церкви там нет, а до ближайшего села добираться очень далеко. Отец Дмитрий согласился. А я был очевидцем этого таинства.

Ещё одним важным событием для участников экспедиции стала установка памятного знака на набережной в Николаевске-на-Амуре.

— Это каменная табличка в виде карты, на которой указан маршрут Невельского, наш маршрут и все деревни русских поселенцев. Он был специально изготовлен в Хабаровске, — говорит Тимофей.

В следующем году он хочет вернуться в Хабаровский край и заняться новыми исследованиями быта и уклада других деревень Дальнего Востока. А в дальнейших планах — маршрут по рекам России. Тимофей Царёв вместе с отцом хочет пройти по ним от Москвы до Дальнего Востока.