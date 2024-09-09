Зачем ехать в путешествие по Северному Кавказу

Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» за три летних сезона перевез свыше 10 тысяч пассажиров. По словам путешественников, причина популярности маршрута в том, что за семь дней они проезжают несколько регионов, знакомятся с местной культурой и пробуют блюда национальной кухни.

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«Вы знаете, 7 дней для такого региона — оптимальный срок. В таких комфортнейших условиях, которые нам созданы, даже мне, не такой юной, это абсолютно не в тягость. Программа тура и логистика построены замечательно. Нигде и ничего мы не ждали, прекрасное питание было везде. Это замечательный формат, который для нашей страны просто идеален», — рассказала «Это Кавказ» Раиса Булкина, которая не в первый раз путешествует на туристических поездах по России.

Маршрут туристического поезда «Жемчужина Кавказа» в этом году проходит через пять регионов: Адыгею, Северную Осетию, Дагестан и Кабардино-Балкарию. Для туристов поезд служит отелем, где есть все необходимое для отдыха после экскурсионного дня с насыщенной программой.

«Такое яркое впечатление от всей поездки. Это был уникально выстроенный маршрут по драматургии. В первый день мы оказались в Адыгее, в Майкопе, а на следующий день переехали в Северную Осетию. Я впечатлена и радушием, и гостеприимством, и теми локациями, которые мы посетили. Очень сильное впечатление для меня произвел „Город мертвых“ - это философия жизни и смерти осетин. Мы посетили место трагедии в Кармадонском ущелье, где погибли поселения и съемочная группа Сергея Бодрова», — рассказала Надежда Кожухова, которая также провела отпуск в железнодорожном круизе.

По ее словам, на туристов также произвело впечатление дагестанского Дербента. «Искренне рекомендую посетить древнейшую крепость Нарын-кала. Несмотря на то, что у нас было несколько локаций в Дербенте, в том числе дегустация вина, но вот в крепости можно провести, наверное, и целый день», — добавила она.

Завершилось путешествие в Кабардино-Балкарии, где туристы смогли погулять по Нальчику, а также подняться на Эльбрус.

«Когда нас повезли на гору Эльбрус — это самый такой пик впечатлений, потому что ты находишься в таком месте завораживающем. И как не вспомнить слова из песни Высоцкого „Ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем, другим, у которых вершина еще впереди“. Завидую тем, кто поедет на этом туристическом поезде и узнает Северный Кавказ — это удивительные кухня и природа. Северный Кавказ влюбляет раз и навсегда», — заключила Надежда.

Как устроена «Жемчужина Кавказа»

Впервые поезд «Жемчужина Кавказа» отправился в рейс 1 мая 2021 года. Как сообщили «Это Кавказ» в пресс-службе ФПК, за три сезона курсирования этот туристический поезд перевез более 10,2 тысячи человек.

В прошлом летнем сезоне «Жемчужина Кавказа» совершила 10 рейсов. В этом году, с учетом востребованности маршрута, поезд выполнит 21 рейс. При этом в компании отмечают, что бронировать такое путешествие нужно заранее — за два-три месяца до поездки.

«В этом году „Жемчужина Кавказа“ получила обновленный подвижной состав. Экстерьер каждого вагона посвящен природе и достопримечательностям одной из республик маршрута поезда. Дизайн интерьеров вагонов, включая вагон-ресторан и вагон-бар, вдохновлен культурой и традициями региона. В оформлении также используются кадры из советских и российских фильмов, цитаты из произведений классика русской литературы М.Ю. Лермонтова», — уточнили в пресс-службе.

В каждом вагоне есть по одной душевой кабине, кроме того, в составе поезда спа-вагон с инфракрасной сауной и дополнительными душевыми. Завтраки пассажирам приносят непосредственно в купе, а обеды и ужины доступны в вагоне-ресторане. В одном из вагонов работает ресепшен — рабочее место менеджера поезда, где пассажиры могут получить ответ на любой вопрос, связанный с поездкой.