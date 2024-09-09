В санаториях Крыма отчитались по количеству бронирований в бархатный сезон

Уровень бронирования санаториев и курортов в Республике Крым составляет 65% в бархатный сезон, сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

"Что касается бархатного сезона, на сегодняшний день 65% составляет уровень бронирования санаторно-курортных учреждений", - сказал он в видеообращении в телеграм-канале министерства.

По его информации, туроператоры фиксируют рост уровня бронирования на 50-100% по сравнению с 2023 годом.