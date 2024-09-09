Туристы пожаловались на поездку в вагоне СВ «времен революции»

Туристы продолжают возвращаться домой из Анапы на чудом купленных местах в поездах во время летнего ажиотажа. И эти путешествия некоторым из них не нравятся, так как они вынужденно переплатили деньги за поездку в вагоне более высокого класса из-за отсутствия других вариантов, но, по их мнению, не получили соразмерного сервиса. Опытом неудачной поездки в поезде № 563 Анапа – Москва поделилась одна из туристок, которая ехала в СВ.

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«Такого допотопного вагона я не припомню. Мало того, что повышают радикально цены, билетов не купишь, так еще и приходится брать билет в этот ужасный поезд времен революции», – негодует пассажирка в соцсетях РЖД.

По словам женщины, вагон был грязным, проводник за двое суток пути ни разу не мыл туалет и не пылесосил вагон. Кондиционер очень сильно работал, только на максимуме. Отключить его было нельзя. В итоге в пути оба пассажира простыли. С горячей водой были проблемы, так как плохо работал титан. В вагоне не было розеток для зарядок и телевизора хотя бы с фильмами на дисках.

«Вагон СВ своих денег не стоит. Боюсь представить, что было в плацкарте», – резюмирует туристка.

От перевозчика она требует хотя бы объяснений. При этом часть пассажиров считает, что поводов для претензий нет, так как у СВ есть несколько подклассов. А надеяться на то, что в дополнительном поезде будет свежий подвижной состав, по их мнению, наивно.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам в начале осени по-прежнему непросто вернуться из Анапы в Москву поездом.