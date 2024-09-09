Какие направления чаще всего выбирают туристы-одиночки

Сервис ТВИЛ.РУ опубликовал список городов, где любят отдыхать туристы-одиночки. В лидерах ожидаемо Сочи. Именно этому черноморскому курорту соло-путешественники чаще всего отдают предпочтение.

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Город забрал 30% всех индивидуальных бронирований на сентябрь. В среднем одна ночь в сочинском отеле в бархатный сезон обойдется в 3437 рублей с человека.

Второе место рейтинга завоевала Анапа. Этот курорт выбрали 14% от общего числа одиноких отпускников. За одну ночь в отеле каждый из них в среднем заплатит 3124 рублей.

«Бронзу» забрала северная столица, где городские достопримечательности соседствуют с балтийским побережьем. На долю Санкт-Петербурга приходится 5% соло-бронирований. Стоимость размещения составляют в среднем 3292 рублей за ночь.

Кроме того, в топ-10 лучших городов для одиночного отдыха в сентябре вошли Геленджик, Ейск, крымские Ялта, Евпатория и Феодосия, а также Гагра в Абхазии.