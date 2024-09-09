Названы регионы России, которые раскроют туристический потенциал осенью

Каждый пятый россиянин, по данным сервиса "Работа.ру" собирается поехать в отпуск в сентябре. На курортах в это время меньше туристов и ниже цены. Но есть и еще одна важная причина отправиться на отдых осенью: целый ряд популярных туристических локаций страны раскрывают свой уникальный потенциал именно в эту пору. Куда поехать сейчас на отдых, кроме морских курортов, что посмотреть и сколько это будет стоить, - рассказывают собкоры "РГ".

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Болдинская осень для Нижегородской области давно уже популярный туристический бренд, а не только литературное явление. В бархатный сезон здесь ждут наплыва гостей. В музее-заповеднике завершилась грандиозная реконструкция, которая продолжалась больше двух лет. Усадьбу, в которой Пушкин написал "Повести Белкина", "Маленькие трагедии", "Пиковую даму", две последние главы "Евгения Онегина" и много чего еще, отшлифовали до исторического слоя - строители сняли со стен, дверей, пола все лишнее, что оставили им предшественники из XX века. Теперь дом стал значительно ближе к настоящей пушкинской эпохе.

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В Большом Болдине подсчитали - только за два летних месяца здесь приняли 24 тысячи туристов. Болдинская осень может удвоить эту цифру.

К тому же нынешний сентябрь - отнюдь не "унылая пора". Синоптики обещают региону в ближайшие недели плюс 20 и никаких дождей.

"Такая осень - лучшее время, не зря Пушкин ее так любил, - говорит научный сотрудник отдела фондов музея-заповедника Светлана Суродина. - В усадьбе нет толчеи, можно все без спешки рассмотреть. К тому же у нас появились новые экспонаты. Например, личные вещи поэта - чернильница в виде гробницы Наполеона и хрустальная печатка, их передал на временное хранение Всероссийский музей поэта из Санкт-Петербурга".

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Под Повести Белкина в музее-заповеднике отдали целый особняк в соседнем селе Львовке, которое принадлежало сыну Александра Сергеевича Пушкина.

Каждые осенние выходные в Большом Болдине затейливы по-своему: тут и праздник урожая, и литературные чтения, и концерты. Для большего погружения в пушкинские времена предлагается примерить наряды того времени: шляпку, цилиндр, веер, шарф, трость. Если захотите - даже взять в руки пистолет.

А можно просто погулять, как Пушкин, по осеннему парку.

К слову, добраться до пушкинских мест сейчас стало куда проще. Доехать из Москвы, например, можно на автомобиле по новой скоростной трассе М-12 до Арзамаса, а затем свернуть - в итоге на весь путь уйдет примерно 6,5 часа. Плата за дорогу - около трех тысяч рублей.

© Российская Газета

Спасибо Пушкину - к 225-летию со дня рождения поэта в Большом Болдине отреставрировали музей-заповедник и привели в порядок само село.

Но экскурсоводам больше всего нравится вариант с электричкой - мультимодальный маршрут запустили ко дню рождения поэта. Электричка идет 3,5 часа от Нижнего Новгорода до станции Ужовка, затем пассажиры пересаживаются в автобусы и едут до Большого Болдина еще 20-30 минут. Цена - 617 рублей плюс 160 рублей за автобус в одну сторону.

© Российская Газета

От Нижнего Новгорода до Большого Болдина можно добраться за 4 часа на электричке в сопровождении живого Пушкина.

Поездку по железной дороге можно совместить с туром "Живой Пушкин". Поэт "оживает" уже в электричке и сопровождает туристов всю дорогу. В программе стоимостью около пяти тысяч рублей - чаепития, балы, игры и главные болдинские достопримечательности.

Правда, с гостиницами в пушкинских местах пока не очень. Поэтому на погружение в Болдинскую осень обычно отводится один день. Но можно снять квартиру за 1500 рублей за сутки или разместиться в гостевом доме соседнего села Ивановка за 3800 рублей.

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Один из любимых видов отдыха туристов в Дагестане - прогулка с ветерком на катере по Сулакскому каньону.

Благоприятный прогноз погоды и в Дагестане - вплоть до октября ожидается больше 20 градусов. На море особо не искупаешься, но для экскурсий время отличное, изнуряющей жары уже нет. Одна из популярных локаций в бархатный сезон - самый глубокий в Европе Сулакский каньон. В этом году здесь открылась новая экстремальная тропа "Виа Феррата". Ее протяженность - 390 метров вдоль скалы и 90 метров над рекой Сулак. В конце посетители должны пересечь подвесной мост - испытание не для слабонервных. Для любителей экстрима есть еще ряд аттракционов. Прыгнуть с тарзанки в пропасть над каньоном, например. Для тех, кто готов, стоит это семь тысяч рублей. На Сулакском каньоне можно покататься на катерах. Рядом располагается комплекс "Главрыба", где приготовят выловленную на ваших глазах форель.

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Заброшенный дагестанский аул Гамсутль сравнивают с затерянным городом инков Мачу-Пикчу. Фото: Екатерина Ковалевская

В Дагестане около ста заброшенных сел, которые по разным причинам покинули местные жители. Некоторые из них - Корода, Гоор, Кахиб - стали популярными туристскими объектами. Но больше всего манит туристов расположенный в Гунибском районе аул Гамсутль. Его порой сравнивают с затерянным городом инков Мачу-Пикчу.

Словом, отдохнуть в Дагестане осенью можно с пользой и удовольствием. Несколько лайфхаков: большинство точек общепита и магазинов не принимают оплату картой. Нужны наличные или перевод - почти везде висит табличка с номером телефона. В горах не всегда может ловить сотовая связь. В любом случае, можно без проблем обращаться к местным жителям - они с радостью помогут.

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Показывая красивые горные пейзажи, гиды в Дагестане надевают национальные костюмы.

Большинство туристов прилетают в Дагестан на самолете. Аэропорт Махачкалы только из Москвы принимает больше десятка рейсов в день. Время полета - два с половиной часа, на сентябрь стоимость билетов, в зависимости от авиакомпании, варьируется от 3500 до 8500 рублей. Гостиницы в Махачкале стоят от 1500 до пяти тысяч рублей. Есть и номера класса "люкс", где цена доходит до десяти тысяч. В селах можно остановиться в гостевых домах, их стоимость - от одной до трех тысяч рублей в сутки.

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Гейзеровое озеро - уникальная достопримечательность Алтая. Это небольшое термальное озеро около 30 метров диаметре, в центре которого бьют источники, формирующие причудливый рисунок на дне, благодаря которому озеро выглядит очень живописно.

Наслаждение удивительной природой - вот для чего едут туристы на Алтай.

И, конечно, одно из тех мест, где именно осенью проявляется особый колорит, - это Алтай. Главная река региона Катунь ("госпожа" от тюркского) меняет в эту пору цвет с нежного мятно-зеленоватого на прозрачно-бирюзовый. И тут никаких "художеств": с похолоданием 80 процентов воды поступает в Катунь из кристально чистых подземных источников, а не из горных ледников, а крошечные частички зеленоватых песчаников и сланцев окрашивают реку в такой удивительный цвет. И один только факт, что из Катуни можно запросто брать воду и пить, может привести в восторг жителя любого унылого промышленного мегаполиса.

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Древние загадочные пещеры, петроглифы на скалах - все это доступно туристам и с окончанием высокого сезона. Можно проехать по Чуйскому тракту до самой Монголии, наблюдая, как на глазах меняются ландшафт: сплошь поросшие лесом горы становятся одинокими и местами заснеженными. Благо, таксисты, они же часто и экскурсоводы, уже не так задирают цены. Можно, к слову, заглянуть и в саму Монголию, достаточно показать загранпаспорт. Кстати, чем ближе к границе, тем больше продают в этих краях вещей из чистейшего кашемира.

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Животные часто свободно гуляют по региону, и на самом деле никого это не напрягает, -наоборот создает неповторимую теплую атмосферу.

Алтай - место давно уже раскрученное, поэтому отели здесь могут стоить от всего 2500 рублей в сутки до ста тысяч рублей и даже выше. Это уже с полным комплексом спа, дорогим питанием и другими изысканными "плюшками". Каждый выбирает свое.

Летят сюда из десятков городов страны, от Москвы до Горно-Алтайска, например, четыре часа полета. Цены на билеты осенью чуть ниже, но все же не дешевле 10-12 тысяч в один конец. Но это того стоит.

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Река Катунь-место притяжения на Алтае, осенью она меняет цвет и становится бирюзовой.