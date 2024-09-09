Туристы могут лететь за бархатным сезоном в Сочи в конце недели

Бархатный сезон на юге России начнется уже в конце этой недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«С 12 сентября температура воздуха будет в диапазоне плюс 26 - плюс 29 градусов, 30 градусов не стоит ждать. А температура воды - 26-27 градусов», - поделился метеоролог.

По его словам, в Крыму бархатный сезон уже официально наступил. На главных курортах полуострова температура моря у побережья находится на уровне 25-28 градусов. Погода отдыху также благоприятствует.

Продолжается купальный сезон и в Калининградской области.

«Хотя здесь тепла ожидаемо меньше, чем на юге страны. Температуры относительно высокие - в начале недели до плюс 30 градусов, в конце будет около плюс 25. А температура воды около 21 градуса», - рассказал Роман Вильфанд.

Он также отметил, что бархатный сезон на Черноморском побережье продлится минимум до середины октября. Все благодаря антициклону, который летом преобладал в районе моря и значительно нагрел водную поверхность. Остывать она будет еще полтора месяца.

Тем не менее, около 45% читателей телеграм-канала «Крыша ТурДома» не планирует этой осенью ехать на Черное море. Одна из основных причин отказа от поездки - ее стоимость.