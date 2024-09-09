Температуры на курортах Крыма и Кавказа не изменились с юрского периода

Среднегодовые палеотемпературы на курортах Крыма и Кавказа совпадают со значениями конца юрского периода, выяснили ученые. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

"Летом многие россияне отдыхают в здравницах Крыма и Кавказа. Наверное, им было бы интересно узнать, что среднегодовые палеотемпературы здесь в конце юрского периода были такими же, как и сейчас", - отметил доцент кафедры региональной геологии и истории Земли геологического факультета МГУ Руслан Габдуллин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Сотрудники университета в составе группы исследователей изучили состав юрских отложений Горного Крыма и Кавказа и сопоставили результаты с орбитальными циклами Земли. Их изменение влияет на климат, что отражается на составе осадков.