Эксперт: средние температуры на курортах Крыма и Кавказа не изменились с юрского периода
Среднегодовые палеотемпературы на курортах Крыма и Кавказа совпадают со значениями конца юрского периода, выяснили ученые. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
"Летом многие россияне отдыхают в здравницах Крыма и Кавказа. Наверное, им было бы интересно узнать, что среднегодовые палеотемпературы здесь в конце юрского периода были такими же, как и сейчас", - отметил доцент кафедры региональной геологии и истории Земли геологического факультета МГУ Руслан Габдуллин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Сотрудники университета в составе группы исследователей изучили состав юрских отложений Горного Крыма и Кавказа и сопоставили результаты с орбитальными циклами Земли. Их изменение влияет на климат, что отражается на составе осадков.
"Ученые впервые определили диапазон значений палеотемператур для конца юрского периода в разрезе горы Южная Демерджи в интервале от 7,5 до 11,5 °С, что близко к значениям современных среднегодовых температур популярных у россиян горно-климатических курортов Крыма и Кавказа. Полученные результаты важны не только для воссоздания палеогеографических условий далекого прошлого, но и для прогноза и поиска полезных ископаемых с целью прироста минерально-сырьевой базы страны", - уточнили в вузе.