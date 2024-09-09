Купание разрешено на всех пляжах Калининградской области

В понедельник, 9 сентября, погода на побережье Калининградской области остаётся благоприятной. Купание разрешено на всех пляжах, но в Янтарном и Светлогорске спасатели сообщили, что ситуация может ухудшиться к обеду.

Температура воды сохраняется в диапазоне от +17 °C до +19 °C. Максимум сегодня составит +26 °C.

Балтийск: флаг не вывешивается из-за окончания купального сезона, но спасатели продолжают дежурство. На море штиль, восточный ветер дует с побережья. Температура воды +19 °C;

Зеленоградск: флага нет, купаться можно. Вода остыла до +19 °C;

Пионерский: без флага, купание разрешено. Спасатели предупреждают, что на курорте может быть ветрено. Вода остыла до +18 °C;

Светлогорск: флаг жёлтый, купаться следует с осторожностью. Температура воды +17-18°C;

Янтарный: флаг жёлтый, следует быть внимательным и осторожным. Температура воды +19 °C.

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