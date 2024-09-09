В Самарской области обустроят экопарк "Натуралист"

Работы по обустройству экопарка "Натуралист" - входит в зону Жигулевского государственного заповедника - нужно выполнить до 30 ноября этого года.

Там необходимо разместить малые архитектурные формы (информационные стенды и, например, объекты "Жук-короед", "Паутина" "Зайцы", "Клещ" и "Гнездо"), забор из бревен, бортовой камень, тротуары, бетонное покрытие.

Часть расходов отвели на озеленение и мульчирование (сохранение влажности, плодородия и здоровья почвы, уменьшение роста сорняков и повышение привлекательности).

Заявки на участие в открытом конкурсе принимают до 23 сентября. С подрядчиком определятся 27-го числа.

Недавно мы рассказывали, что в Самарской Луке хотят укрепить подъем к Вислому камню.