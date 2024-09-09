Отель анапского пятизвездочного курорта начнет внедрять бережливые технологии

Компания «Анапское взморье» стала третьим участником нацпроекта «Производительность труда», представляющим туристическую индустрию Кубани. Соответствующее соглашение организация подписала с министерством экономики региона. Об этом сообщается на сайте администрации края.

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«В Краснодарском крае более 100 предприятий отрасли туризма могут воспользоваться возможностями нацпроекта «Производительность труда» и получить адресную поддержку. В настоящее время к программе уже присоединились «Сочи Парк Отель» и санаторий «Заполярье». Сегодня новым участником стала компания «Анапское взморье», представляющая сеть «Мираклеон». Совместно с бизнесом мы продолжаем повышать производительность и улучшать условия труда для работников отрасли. Формировать новые стандарты работы, которые позволят повысить качество и уровень сервиса для отдыхающих в Краснодарском крае», – сказала замминистра экономики Кубани Светлана Салтанова.

Директор компании «Анапское взморье» Роман Семихатский поблагодарил за поддержку и возможность участия в национальном проекте «Производительность труда».

«На сегодняшний день в компании на нашем курорте работают около 2,5 тысячи сотрудников, хотя еще год назад их было на тысячу меньше. При такой скорости развития бизнеса, безусловно, встает вопрос об организации труда. Рассчитываем, что добьемся тех целей, которые программа преследует – повысим эффективность и используем все имеющиеся практики бережливого производства», – отметил Роман Семихатский.

Диагностику пилотного потока в отеле начнут в 2025 году.

Курорт Мираклеон расположен на 50 гектарах побережья Анапы. Объединяет шесть отелей уровня 4 и 5 звезд, развитую спортивную, развлекательную и оздоровительную инфраструктуру, а также собственный оборудованный пляж.

Нацпроект «Производительность труда» позволяет организациям создавать современную производственную культуру. С 2024 года поддержку могут получить гостиницы, санатории, кемпинги, турагентства и туроператоры, парки отдыха, пляжи и аттракционы, ярмарки. Для участия в программе достаточно подать заявку на портале Производительность.рф.