Блогеры и путешественники побывали на экскурсии «Стальная эволюция»

Известные региональные блогеры, путешественники и представители СМИ в Магнитогорске совершили экскурсию "Стальная эволюция" на металлургический комбинат и побывали в доменном и одиннадцатом листопрокатном цехах. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ПАО "ММК".

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"Промышленный туризм на ММК отмечен множеством наград, например, комбинат в 2019 году стал лауреатом всероссийской туристской премии "Маршрут года", а в 2022 году – победителем Всероссийского акселератора по промышленному туризму. Поэтому интерес популярных тревел-блогеров и путешественников к предприятию понятен и обоснован", – рассказали на предприятии.

Сначала гости посетили доменный цех, а именно вторую доменную печь. Она была введена в эксплуатацию в июне 1932 года. С тех пор домна неоднократно реконструировалась. В 2020 году ММК провел масштабную модернизацию. Были заменены элементы металлоконструкций и изменена система охлаждения. В результате производительность печи увеличилась более чем на 30%, а выбросы пыли в атмосферу снизились. Модернизация позволила улучшить условия труда металлургов и повысить эффективность производства. Гости увидели, как работают специалисты на посту управления, а также стали свидетелями самого яркого действа – выпуска чугуна.

"Впервые на металлургическом производстве. Конечно, эмоции просто зашкаливают. Даже не верится, что это сделано руками людей. Это настолько колоссально, настолько величественно, вот этот процесс плавления металла, когда мы были в этом цеху, просто дух захватывает", – рассказал путешественник Евгений Сыркин.

Второй точкой экскурсии стал одиннадцатый листопрокатный цех. Этот комплекс является крупнейшим и самым современным в России по производству холоднокатаного и оцинкованного проката. В его состав входят стан-2000, совмещенный с линией травления в соляной кислоте, два агрегата горячего оцинкования, комбинированный агрегат отжига/оцинкования, агрегат инспекции и упаковочные линии. Основная задача производство внешних и внутренних деталей автомобилей, а также для производителей бытовой техники и строительной отрасли.