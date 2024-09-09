Стало известно, где россияне хотят встретить 2025 год

Только 40% россиян уже запланировали, приобрели билеты или забронировали жилье для поездок по России на рождественские каникулы. 29% пока не определились с вариантами, а остальные выбрали направления за рубежом.

© runews24.ru

Согласно исследованию сервиса "Купибилет", большинство россиян (39%) хотели бы отпраздновать Новый год 2025 в путешествии по России, посетив такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, Владивосток, Крым, Нижний Новгород, Ярославль, Коломна и Кострома.

Кроме того, 18% опрошенных мечтают об отдыхе в дальних уголках планеты - Новой Зеландии, Австралии, на Гавайях, в Канаде и на Аляске. 15% хотели бы посетить страны Европы, а 11% - отправиться в страны СНГ.Ранее стало известно о том, что в Россию увеличился поток туристов из Азии. До этого сообщалось о том, сколько готовы потратить жители Екатеринбурга на туризм.