В Магадане к 2027 году построят новую гостиницу и туристический центр

Строительство новой гостиницы и морского туристического центра в Магадане завершится в первой половине 2027 года, сообщил ТАСС глава Магаданской области Сергей Носов на полях Восточного экономического форума.

"Уже приступили к строительству гостиницы вместе с Cosmos Hotel Group при нашей [правительства Магаданской области] поддержке с видом на бухту Нагаева. Строится морской туристический центр. Эти объекты будут закончены в начале или в первой половине 2027 года, что позволит уже принимать туристов и предлагать им различные интересные варианты досуга", - рассказал губернатор.

Носов добавил, что в регионе также активно развивается промышленный туризм - многие золотодобывающие и золотообрабатывающие предприятия готовы пускать экскурсионные группы на свои территории. Также раз в год в Магадане проходит одно из самых массовых мероприятий, посвященных золоту - "Старательский фарт", на котором участники моют золото традиционным способом с помощью старательских лотков. Победитель, который сможет добыть наибольшее количество драгоценного металла, получает приз в размере 1 млн рублей.

Новая гостиница возле бухты Нагаева станет первой в Магадане, имеющей четыре звезды. В ней планируется обустроить около 120 номеров. Общая площадь объекта составит почти 5 тыс. кв. метров. Здание будет оснащено рестораном, инфраструктурой для конференций, фитнес- и спа-центрами, удобным паркингом.