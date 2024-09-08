Как Москва может стать курортом для отдыхающих

Москва уже семь лет носит звание самого зеленого мегаполиса мира. Теперь столица становится и одним из главных городов-курортов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Маргарита Гырылова.

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Теперь в погоне за солнечными ваннами далеко ходить не надо. Буквально в сланцах вышел из дому, а через дорогу бассейн. Переодеваются посетители в кабинках, а потом три часа безмятежно наслаждаются солнцем и теплой водой. Вода – парное молоко. Поддерживают изо дня в день одну и ту же температуру – от 28 до 30 градусов. Теплее чем на Черном море, там среднесуточная температура воды летом 22 градуса.

«Мы хотим сделать бассейны с подогревом. Еще штук пять открыть на Яузе, чтобы в Сочи не ездить, никуда не ездить, а загорать в Москве», – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сказал – сделал. Этим летом в Москве заработали сразу 22 бассейна с подогревом. В шаговой доступности от метро.

«Мы назвали его «Медведково резорт энд спа». Мы обычно в Тунис летали, а вот нынче не получилось. Но и в районе можно покупаться, здорово!» – рассказала жительница Москвы Галина Чичканова.

Один сеанс длится три часа. Запись предварительная. В будние дни вход для детей – 550 рублей. Для взрослых – 1100. Многодетным семьям скидка. Зоны отдыха типовые. Рассчитаны на 108 человек. Чаша для взрослых глубиной 1 м 40 см и чаша для детей – 60 см, но детей до трех лет сюда не пустят даже в сопровождении родителей. Нельзя.

Эти московские оазисы посетили за лето 260 тысяч человек. Медицинские справки не нужны. За качеством воды следит лаборант. На протяжении дня несколько раз берет пробы воды. Каждые три часа бассейн закрывается на технический перерыв. Часть воды из бассейна спускается, чтобы все было свежее, чистое. И всем этим можно наслаждаться еще как минимум весь сентябрь, если погода позволит. Потому что пока еще решение не принято, закрывать бассейн на зимние каникулы или нет. Зимой же бассейны превратятся в катки.

Нынешним летом легко утонуть в аромате цветов. Столицу старательно наряжали с мая месяца. В Москве даже камень цветет. Невероятное количество цветов в прогулочных зонах. Но 95 лет назад отсюда любовались другими пестиками, тычинками. Выглядело это так. В 1929 году набережная Москвы-реки еще не была одета в гранит. Советские товарищи ничего не скрывали друг от друга и даже объединялись в общество «Долой стыд». И в чем мать родила купались у стен Кремля.

Для туристов у Москвы припасено множество историй. В прошлом году их услышали 24 млн человек. Прогулка по Москве – как прогулка по южному курорту. Здесь изобилие тропической зелени. У входа в Московский зоопарк – живая стена в 500 квадратных метров. Чтобы ее сотворить потребовалось пять тысяч растений. Даже там, где нет пешеходов, чтобы радовался глаз водителей, зеленью украсили опоры мостов.

К титулу деловой столицы Москва хочет добавить и титул столицы пляжного отдыха. Этим летом отдыхающим было где развернуться. На открытых водоемах есть развлечения на любой вкус – от катамарана до вейкборда.

«На море кататься не очень удобно, мешают волны, трамплины. Неудобно устанавливать, их постоянно сбивает ветер. Вся тусовка здесь организовывается, на пресных водоемах», – рассказал отдыхающий Николай Волохов.

Старейший пляж Москвы расположен в Серебряном бору. Каждые шесть минут на берег Москвы-реки едут электробусы. От ближайшего метро – 15 минут езды. Здесь можно покататься на сапах.

«Последние три года – это тренд. Все больше людей увлекаются сапами. И дети катаются, и бабушки 60 лет комфортно себя чувствуют на сапах. Самый популярный маршрут – до озера Бездонное. Туда можно добраться только на сапе. И живописный мост. Это суперживописное место, как Пизанская башня», – рассказал сооснователь сап-центра Дмитрий Грикевич.

Два километра в одну сторону, два обратно – это самая длительная прогулка на сапбордах в Москве. В аренду доску дадут за две тысячи в час. В магазинах они стоят от 10 тысяч. Начинающие при желании и хорошем инструкторе за 15 минут встают на ноги.

«Мы не можем плыть по середине реки, по судовому ходу. Речка широкая, порядка 50 метров. Серединка отдана катерам и яхтам. А мы, как пешеходы, плаваем вдоль берега», – пояснил Дмитрий Грикевич.

Такие порядки ввела мэрия для безопасности на воде. Наводят порядок и на суше. Сразу два пляжа в Серебряном бору открыты после реконструкции. На них зонтики и лежаки в свободном доступе.