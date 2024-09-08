Где можно попробовать самые необычные блюда в России

Ухой и кулебякой не удивить уже ни одного туриста. Татарские эчпочмаки и калининградский марципан знают и любят по всей стране, но некоторые региональные специалитеты вызывают вопрос: а это точно едят? Едят и даже с удовольствием. Рассказываем, куда ехать и что пробовать, если захочется пощекотать вкусовые рецепторы, а заодно и немножечко нервы.

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Чай Джомба (Калмыкия)

Джомба – древний калмыцкий напиток – нечто среднее между чаем и супом. Это горячая жирная похлебка, которая в давние времена помогала кочевникам поддерживать силы и тепло во время долгих походов. Раньше его готовили на курдючном жире, а сегодня джомбу варят из чайного листа, жирного коровьего молока, сливочного масла и специй (соль, перец горошком и мускатный орех обязательно, лавровый лист и все остальное по вкусу – опционально).

К джомбе в Калмыкии относятся по-прежнему очень уважительно, пиалу с напитком держат обязательно двумя руками на уровне груди, а с 2011 года еще и отмечают национальный праздник джомбы – ежегодно в третью субботу мая.

Как добраться: прямой перелет до Элисты – 3,5 часа в одну сторону и от 13 тысяч рублей за билеты туда и обратно.

Орамыс (Хакасия)

Хакасия – известный скотоводческий регион, так что основа кухни здесь – мясо и молочные продукты. При этом тушу животного в пищу принято употреблять целиком, не оставляя никаких отходов. Орамыс – это одно из таких блюд: тонкие бараньи кишки вычищают, тщательно промывают, заплетают в косичку вместе с мясом и салом и хорошенько отваривают (слова "орамыс" в переводе означает "заворачивать" или "вертеть").

Подают это блюдо разрезанным на небольшие кусочки и щедро посыпанным зеленью с чашкой мясного бульона.

Как добраться: прямой перелет до Абакана – 4,5–5 часов в одну сторону, билеты – от 18 тысяч рублей туда и обратно.

Салат из стеблей лопуха (Сахалин)

Лопух на Сахалине вырастает до двух метров в высоту, и местные хозяйки его очень уважают. Стебли молодых лопухов собирают в конце мая – начале июня, режут на кусочки, отваривают и жарят в масле с соевым соусом и специями. Едят обычно холодным и иногда запасают отваренные стебли на зиму. Среди местных считается, что это идеальный источник йода и клетчатки.

Как добраться: прямой перелет до Южно-Сахалинска – 8–8,5 часа в одну сторону и от 25 тысяч рублей за билеты туда и обратно.

Соленые арбузы (Волгоградская область)

Арбузов в Волгоградской области каждое лето вырастает много, так что здесь их консервируют на зиму как огурцы или помидоры. Их засаливают целиком в больших бочках: заливают водой, добавляют соль, специи, чуть-чуть сахара и уксуса, а уже потом разрезают на кусочки и фасуют по банкам или сразу подают на стол. По вкусу соленые арбузы немного напоминают соленые огурцы и вполне сочетаются с жареной картошкой, придавая блюду своеобразный кисло-сладкий вкус.

Как добраться: прямой перелет до Волгограда – около двух часов в одну сторону и от 6 600 рублей за билеты туда и обратно. Поездом тоже можно: от 18 часов в дороге и от 2 500 рублей за билет в одну сторону.

Акутак (Чукотка)

Эскимосское мороженое акутак едят на Аляске и Чукотке. Его готовят на основе растопленного оленьего, лосиного или тюленьего жира, добавляя туда различные топинги. В несладкий акутак добавляют соль и кусочки мяса или рыбы, а в сладкий – сахар и северные ягоды, например, морошку или клюкву. Все ингредиенты перед употреблением хорошо охлаждают, поэтому блюдо и начали называть мороженым, хотя по своему внешнему виду это скорее холодная закуска.

Как добраться: прямой перелет до Магадана – около 7,5 часа в одну сторону и от 25 тысяч рублей за билеты туда и обратно.