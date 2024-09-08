За 10 лет стоимость туров на Северный полюс увеличилась в три раза

31 июля 1990 года судно с туристами вышло из Мурманска, 8 августа оно достигло главного пункта путешествия. В первый рейс ходил ледокол «Россия» Мурманского морского пароходства. Сейчас туристов возит ледокол «50 лет Победы», сообщает Telegram-канал «На Мурманск | Все о Кольском полуострове».

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Стоимость туров за последние 10 лет выросла почти в три раза: в 2014 году Северный полюс можно было увидеть за 800 тысяч рублей, а в 2023-2024 – за 2,6 млн рублей.

Самый резкий рост произошел с 2014 на 2015 год – 800 тысяч против 1,8 миллиона.

Напомним, что число россиян, побывавших в этом году в Армении, снизилось на 23%. В РСТ заявили о росте числа молодых семейных туристов из азиатских стран.