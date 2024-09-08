Отдыхающие в Сочи достали морскую мину из моря

В сети распространяется видео, на котором отдыхающие на пляже самостоятельно вытаскивают на сушу морскую мину. Утверждается, что ролик был снят в Сочи.

Комментариев от правоохранительных органов по этому поводу пока не поступало. Не исключено, что видео может быть постановочным.

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По мнению комментаторов, если на видео действительно мина, то она могла оказаться на пляже в результате шторма. Также некоторые военные блогеры в telegram-каналах раскритиковали действия отдыхающих, напомнив, что взаимодействие с опасными объектами несет угрозу жизни.