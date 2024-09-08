Авиарейс из Новосибирска в Москву задерживается более чем на сутки

Рейс авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву задержан более чем на сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

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Там подчеркнули, что задержку рейса объявили в аэропорту Толмачево из-за позднего прибытия воздушного судна.

Согласно расписанию, вылет был запланирован на 06:00 по местному времени (02:00 мск), но был перенесен на 15:30 (11:30 мск). Позже задержку продлили до 12:00 (08:00 мск) следующего дня, то есть 9 сентября.

Выполнения рейса ожидают 84 пассажира, включая 10 детей. Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

Ранее причиной задержек некоторых рейсов авиакомпании Smartavia стал инцидент с жесткой посадкой в аэропорту Сочи. Воздушное судно, выполнявшее рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, при посадке коснулось хвостовой частью взлетной полосы. Поэтому самолет был временно отстранен от перелетов.