Пять курортов Краснодарского края вошли в Топ-10

Согласно информации от пресс-службы сервиса бронирования «Твил.ру», пять курортов Краснодарского края вошли в десятку самых популярных направлений для семейного отдыха в сентябре. Первое место занял Сочи, который стал лидером с 23% всех бронирований в России. Туристы предпочитают отдыхать здесь в среднем восемь ночей, при этом стоимость ночи составляет 4,8 тыс. руб.

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На втором месте находится Анапа с 13% бронирований, также на восемь ночей, со средней ценой 4,3 тыс. руб. Геленджик замыкает тройку лидеров с 5% бронирований, средняя длительность отдыха составляет одну неделю, а стоимость — 4,3 тыс. руб.

Архипо-Осиповка заняла шестую позицию (шесть ночей, 4,4 тыс. руб.), а Кабардинка — девятую (неделя, 5,5 тыс. руб.). Среди популярных крымских направлений выделяются Ялта, Феодосия и Алушта, которые занимают седьмое, восьмое и десятое места соответственно. Четвертое и пятое места достались Санкт-Петербургу и Москве.