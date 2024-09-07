Дзержинский: что посмотреть в городе

Мы продолжаем обзор интересных маршрутов выходного дня по ближайшему Подмосковью и отправляемся в Дзержинский. Здесь можно с удовольствием провести целый день. Главное историческое место города – Николо-Угрешский монастырь, один из древнейших в России. Его территория удивит вас архитектурой, ухоженностью и масштабом. А ещё тут есть пруд с лебедями и утками. Любители природы и активного отдыха оценят красоту больших карьеров, вейк-клуб и экстрим парк. Читайте о главных достопримечательностях Дзержинского.

© Quto.ru

Дзержинский

Появление города тесно связано с Николо-Угрешским монастырёем, основанным в 1380 году Дмитрием Донским в честь победы на Куликовом поле. Датой основания Дзержинского также считается 1380 год. Когда в 1920-х монастырь был закрыт, в его стенах разместилась детская трудовая «Коммуна имени Дзержинского». В 1938 году коммуна получила статус посёлка городского типа. В 1956 году рядом стартовало строительство ТЭЦ-22, а на месте деревень, окружавших монастырь, появились многоэтажные жилые кварталы. В 1981 году рабочий посёлок Дзержинский получил статус города.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

Дзержинский находится на юго-востоке Москвы, непосредственно примыкая к МКАД. Ориентир – МКАД 16 и 17 км. Посещение Дзержинского можно совместить с поездкой в Жуковский, Раменское или Бронницы.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Николо-Угрешский монастырь

Николо-Угрешский монастырь был основан в 1380 году великим князем Дмитрием Донским в честь победы на Куликовом поле на месте явления ему иконы Николая Чудотворца. По преданию, в этом месте войско остановилось на отдых, а князю явился образ Николая Чудотворца, после чего в руки молящемуся Дмитрию Донскому с высоты сошла святая икона. Вернувшись с битвы с победой, великий князь повелел возвести здесь храм во имя святителя Николая Чудотворца и создал Николо-Угрешскую обитель. По легенде приставка «Угрешская» появилась от того, что князь произнёс «Сия вся угреша сердце моё», что означало «Это согрело сердце моё». После Дмитрия Донского обитель поддерживали и посещали Иван Грозный, Михаил Фёдорович Романов, Алексей Михайлович, юный царь Петр I и др. Во времена расцвета территория монастыря впечатляла размерами, а южные ворота выходили к пристани на Москве-реке.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Спасо-Преображенский собор

В 1920-1930-е годы все храмы монастыря были разорены и переоборудованы под жилые и административные здания. Восстановление обители началось в 1990-х. Центром всего ансамбля является Спасо-Преображенский собор, заложенный в 1880-м - в год 500-летия монастыря. Храм в русско-византийском стиле был в завершен к 1889 году, но внутренняя отделка продолжалась до 1894-го. В 1991- 2000 годах проходили работы по восстановлению собора.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Колокольня и церковь Усекновения главы святого Иоанна Предтечи

Одной из главных достопримечательностей Николо-Угрешского монастыря является колокольня с церковью Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Изначально колокольня была построена в 1761 году по проекту архитектора Ивана Жеребцова. В 1840-м на втором ярусе колокольни был устроен храм во имя Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. В 1858-1859 годах колокольня была достроена до шести ярусов. Во время Великой Отечественной войны верхние ярусы разобрали из-за того, что высокая колокольня могла стать ориентиром для фашисткой авиации. В 2002-2003 годах была проведена реконструкция колокольни, она полностью восстановлена и на неё водружен новый колокол весом около 20 тонн. Помимо своего основного назначения звонницы и храма, колокольня выполняет функцию ворот, через которые осуществляется вход во внутренний двор монастыря.

© Светлана Парфенова

Никольский собор

Древнейший храм обители Никольский собор XVI века был разобран в 1940-м. Новый собор, воссозданный в формах XVI века на месте обнаружения остатков старого фундамента, был освящён в 2006-м.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Часовня святителя Николая

В часовне святителя Николая, открытой в 1893 году, когда-то хранился фрагмент сосны, на которой князю Димитрию Донскому явился образ Николая Чудотворца. Разорённая в 1920-е часовня была восстановлена в 1998 году.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Успенская церковь

Ещё один памятник XVIII века на территории Николо-Угрешского монастыря – это построенная в 1763 году Успенская церковь. Она была возведена на месте упраздненных Государевых палат. К ней примыкают Настоятельские покои и высокая колокольня.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Церковь Пимена Угрешского

На месте, где находилась часовня с прахом настоятеля монастыря Пимена, в 2002-м году открыли новый храм во имя преподобного Пимена Угрешского.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Храм-часовня Страстей Господних

Ещё одна новая постройка на территории монастыря – созданная в древнерусском стиле храм-часовня во имя Страстей Господних. Освящение храма состоялось в 2010 году.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Святой Антоний

Также на территории монастыря вы увидите Петропавловскую церковь, храм в честь Казанской иконы Божией Матери, церковь в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», скульптуру Святого Антония (Антоний Печерский - основатель Киево-Печерской лавры и монашества на Руси).

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Палестинская стена

Особая достопримечательность Николо-Угрешского монастыря и Дзержинского в целом - Палестинская стена. Она была построена в 1855-1866 годах по проекту Пимена Угрешского и эскизам академика Ф. Г. Солнцева на средства П. М. Александрова и представляет собой символическое изображение Иерусалима. Палестинская стена является объектом культурного наследия федерального значения. Напротив Палестинской стены установлен памятник Святителю Николаю.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Монастырские пруды и животный уголок

На территории Николо-Угрешского монастыря вы увидите Средний пруд, где живут гуси, лебеди и утки. А пройдя по указателям, можно увидеть птичник с попугаями и павлинами и вольер с кроликами. Верхний пруд находится уже за пределами монастырских стен. А когда-то существовал и Нижний пруд.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Сквер Победы

А паре шагов от монастыря, у Верхнего пруда, расположен сквер Победы. В центре сквера - мемориал Великой Отечественной войны и жанровая скульптура Плачущий мальчик.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Памятник Дмитрию Донскому

Центральная площадь подмосковного Дзержинского – площадь Дмитрия Донского. Здесь же установлен памятник основателю города. Рядом в сквере Ветеранов построили церковь князя Димитрия Донского. В другой части площади располагается церковь Макария, митрополита Алтайского, а перед ней – серия религиозных скульптур.

© Светлана Парфенова

Создателям ракетного щита России

Есть в Дзержинском и весьма необычный мемориальный комплекс Создателям ракетного щита России. В центре экспозиции – подлинный транспортно-пусковой контейнер межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Мемориал посвящён бывшему заводу № 512 по производству снарядов авиационного вооружения, в настоящее время – ФЦДТ «Союз».

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Ещё в Дзержинском есть симпатичный сквер 70 лет Победы, памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, красивый фонтан, сквер Громцева (сейчас ведётся его реконструкция), парк Сказка и аллея Влюблённых.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Большой Дзержинский и Люберецкий карьеры

Самая главная природная достопримечательность Дзержинского – это Дзержинский и Люберецкий карьеры. Когда-то здесь добывались белые и жёлтые стекольные мелкозернистые пески, а сейчас на берегах карьеров находятся пляжи, кафе, вейк-клуб, школа сап-сёрфинга, экстрим парк «Фристайл» с горнолыжными склонами, волейбольные площадки и т.д. Это очень популярное место отдыха как среди местных жителей, так и среди гостей города. Пейзажи здесь невероятно красивые.