В Калининграде стартовал юбилейный фестиваль уличной еды

В пятницу, 6 сентября, в десятый раз открылся фестиваль уличной еды Kaliningrad Street Food. В 2024 году городской пикник расположился в новом и неожиданном месте — Королевском парке возле ТЦ «Акрополь». Корреспонденты «Клопс» побывали на локации и выяснили, что организаторы приготовили для гостей.

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«Мы постарались собрать городские сообщества. Их много, но они живут сами по себе, собираются в разных местах. Большая часть калининградцев с ними не знакома, потому что они с ними не сталкиваются. Мы хотим, чтобы горожане столкнулись с сообществами, которые являются голосом нашего города, передают его мысли, жизнь», — поделился задумкой организатор фестиваля Александр Исаев.

За последние годы калининградская публика стала искушённее — и устроители стритфуда активно наматывают на ус. У входа в парк со стороны Горького гостей встречает уличный художник Иван Nakkure, за пятницу, субботу и воскресенье дня на его холстах появится три работы в стиле стрит-арт. Каждое полотно будет посвящено локациям, на которых когда-либо проходил фестиваль.

Попробовать себя в искусстве могут и гости — рядом с зоной мастер-классов увлечённые горожане создают авторские картины масляными красками. Не за просто так, разумеется.

Если лень берёт верх, а унести сувенир с пикника всё-таки хочется — добро пожаловать в зону ремесленников. Здесь можно найти самодельные свечи, украшения, оберегающих куколок, плетёные сумки и другой хендмейд.

Центральную часть парка заняли уже привычные калининградцам локации. Салатовый ящик «Креспективы» в этот раз перевоплотился в рубку для записи подкаста. Эфир можно прослушать прямо на пикнике, а также на радио «Калининград». По соседству расположилась сцена — пристанище местных поэтов, по вечерам место переходит музыкантам с концертными программами.

Любителям «умного» отдыха — в шатёр инфоцентра атомной энергетики (ИЦАЭ), где читают научно-популярные лекции и проводят эксперименты.

А что же с главным? Стритфуд приготовил сразу несколько гастрономических сюрпризов. В этом году на фестиваль впервые приехали сразу несколько команд. Кондитерская «Фыр Фыр» (Смоленск), например, решила покорить калининградцев десертом «Лисьи ушки» — нежнейшим тыквенным чизкейком с грецким орехом и хрустящим песочным печеньем сверху.

Из сердца Урала на городской пикник добралась шаньга. Открытый уральский пирожок с картофелем обыграли начинками, отражающими дух региона — об этом шеф-повара из Екатеринбурга рассказывают всем заинтересованным.

Узнать, какой Урал на вкус, можно с помощью ещё одного загадочного блюда. Специально подобранный сорт картофеля запекают, сопровождают соусом из грибов и сосновой солью. Перед подачей все ингредиенты обжигают.

В кругу разрозненных палаток встречаются и «старички», которые помнят, с чего начинался Kaliningrad Street Food у Фридрихсбургских ворот. Команда, которая в последние годы приезжала в Калининград с чуррос и корн-догами, в 2024-м решила отдаться экспериментам. Их третий проект на фестивале познакомит гостей с израильской кухней.

В числе более консервативных блюд, которые можно попробовать на городском пикнике — полюбившиеся многим бургеры, перепечи, плов, восточные сладости.

Трендом этого года, определённо, стали морепродукты — пускай в Королевском парке и не проводят «Фиштиваль». В одних точках предлагают тар-тар из тунца с соусом манго-чили, другие участники завернут вам с собой строганину. Попробовать получится и осьминогов, рожок со стерлядью, жареных раков, шаурму с крабом, устрицы и многие другие блюда с обитателями морей и рек.

Ещё один тренд Kaliningrad Street Food в 2024 году — бабл-ти. Изобретение тайваньских рестораторов с лопающимися шариками можно найти сразу в нескольких точках на просторах Королевского парка. Интригуют и другие напитки, доселе диковинные на фестивале: иранский лимонад, сладкий бубалех.

«Всё появляется здесь. Когда-то калининградцы не знали слово хумус. На первом пикнике люди думали, что бургер — это то, что продают в фастфуд-сетях. А через год блюдо уже было во многих ресторанах города. Здесь тестируются многое, а затем оно уходит в общепит. Фестиваль — это главная движущая сила», — уверен Исаев.

Подробную программу фестиваля Kaliningrad Street Food можно найти здесь.