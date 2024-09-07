По каналам Петербурга будет курсировать первое судно на электрическом ходу

В Санкт-Петербурге представили новое судно на электрическом ходу, названо оно «Канарейка» в честь реки с тем же именем.

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«Канарейку» построили по заказу правительства северной столицы. Сейчас она проходит испытания. Губернатор Александр Беглов успел ознакомиться с новинкой и отметил «абсолютную тишину».

«Канарейка» является модернизированной версией дизельного судна «Мойка», ее длина равняется 16,5 метрам, а ширина – 4 метрам, вмещает судно 40 пассажиров.

Как заметил управляющий партнер АФК «Система», председатель совета директоров Sitronics Group Николай Пожидаев, «Канарейка» способна пройти под самыми низкими мостами и по самым узким каналам. А еще она экологична, дешевле в эксплуатации и сутки работает без подзарядки.

Покататься на новом судне можно будет уже в следующем году. В Петербурге также будут строить новые станции для подзарядки судов, сейчас их всего две.

Обновления транспорта в Петербурге происходят и на земле. Недавно в городе открылся завод, где будут собирать трамваи «Достоевский».