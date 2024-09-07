В Астрахани жители решат по поводу экосбора для «диких» туристов

В Астраханской области проходит первое в истории России голосование для жителей региона, которые решают, вводить ли экосбор для "диких" туристов, ежегодно атакующих берега Волги. Рыбаки-любители со всей страны неделями живут в палатках и ловят рыбу, попутно засоряя все вокруг бытовым мусором.

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Пункты голосования о введении экосбора развернуты на территории избирательных участков по выборам главы региона. Значит, отдать свой голос можно по 8 сентября включительно. Волонтеров с надписью на футболках "Родом из Астрахани" на участках видно издалека. Они объясняют как проголосовать и помогают астраханцам высказать свое мнение.

Для участия паспорт не требуется, зато нужен телефон. Отсканировав куар-код и пройдя по ссылке, вы подтверждаете свое участие.

В бюллетене вопрос: "Считаете ли вы необходимым введение на территории Астраханской области платы за пользование природными ресурсами с неорганизованных туристов?". И варианты ответа - "да" и "нет".

Также там представлена кратко информация о том, что такое экосбор и на что направят собранные средства. Это благоустройство прибрежных территорий, пополнение бюджетов муниципальных образований, сохранение уникальных экосистем региона и восполнение водных биоресурсов. Голосование проходит под лозунгом "Спасем Волгу вместе!".

Как рассказала "РГ" эковолонтер Марина, почти все астраханцы, которые приходили голосовать на выборах главы региона к ней на участок, поучаствовали и в голосовании за экосбор. В подарок каждый получает брошюру с подробностями акции и фирменную ручку с надписью "Родом из Астрахани".

- Пожилым людям мы помогаем с прохождением куар-регистрации. Для многих это сложно. Все остальное вполне привычно - авторучка, бумага, урна, куда нужно опустить свой бюллетень для голосования. Очень многие говорят о важности этой инициативы, - сказала волонтер.

Так считает и коренной астраханец, пенсионер Виктор Поляков, который счел обязательным высказать свою позицию по введению экосбора в регионе. Корреспондент "РГ" тоже поучаствовала в голосовании. Итоги власти обещают подвести уже 11 сентября.