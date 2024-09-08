С начала года аэропорт Победилово принял более 335 тысяч пассажиров

Большей популярностью пользуются рейсы московского направления.

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За 8 месяцев аэропорт Победилово принял 335 619 пассажиров. Этот почти на 44 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в августе аэропорт Победилово принял 59 181 пассажира. Наибольшей популярностью обладают рейсы московского направления (22 449 человек), на втором месте — рейсы в Сочи (16 627 человек).