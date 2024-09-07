Названы самые романтичные места для отдыха в России

Самые романтичные места в разных регионах России назвали эксперты сервиса путешествий. Где-то можно сделать красивые фотоснимки на память, где-то – устроить романтическое свидание или заняться творчеством.

Колесо обозрения «Одно небо» в Ростове-на-Дону

Аттракцион появился в 2016 году. С него открывается вид на главные достопримечательности города и реку Дон. Ростовское Колесо обозрения считается одним из самым высоких в России. Кабинки в нем сделаны из прозрачного стекла, что позволяет сделать хорошие фотографии с высоты.

Парк «Новодевичьи пруды» в Москве

Расположен в одном из самых красивых районов столицы. Посетители также могут побывать на экскурсии в Новодевичьем монастыре, основанном в 1524 году.

Академия Штиглица в Санкт-Петербурге

Одно из старейших высших учебных заведений в России, где готовят специалистов в сфере дизайна и искусства. Здание академии напоминает итальянское палаццо и русский терем одновременно. На экскурсию по музейному комплексу необходимо записаться заранее.

Струковский сад в Самаре

Находится на берегу Волги и считается старейшим парком города. Во время прогулки стоит обратить внимание на старинный особняк – дом Наумова, построенный по по проекту знаменитого самарского архитектора Александра Щербачева. Здесь же можно загадать желание, разыскав скульптуру Дамы с ракеткой, а вечером – полюбоваться на красивый закат.

Амурский залив во Владивостоке

Отличная возможность осмотреть город с воды – прокатиться на катере по Амурскому заливу. Во время таких прогулок получаются хорошие фотографии мостов и видов Владивостока.

Мост поцелуев в Краснодаре

Мост соединяет парк 30-летия Победы и Кубанскую набережную. Сюда лучше приходить вечером – мост красиво подсвечивается и создает романтическое настроение.

Аллея любви в Нижнем Новгороде

Уютная улочка вдоль кремлевской стены, с которой открываются красивые виды на город и слияние Волги и Оки. По аллее можно дойти до Северной башни и смотровой площадки и отыскать крошечного Чижика-пыжика – самым маленький памятник города, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что среди российских туристов начал набирать популярность отдых в глэмпингах – маленьких домиках или шатрах на природе со всеми удобствами. С мая по середину августа такой вид отдыха выбирали в 2,9 раза чаще, чем в прошлом году.