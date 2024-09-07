У подножия Мамаева кургана появится современный туристический визит-центр

В течение двух лет в Волгограде сформируют современный визит-центр, новую мемориальную зону в честь городов воинской славы и населенных пунктов – рубежей Сталинградской доблести. Детали проекта обсудили губернатор Андрей Бочаров и глава города Владимир Марченко.

7 сентября губернатор проводит рабочую поездку по районам Волгограда. Вместе с директором музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексеем Дементьевым Андрей Бочаров осмотрел 2-этажное здание на проспекте Ленина у Мамаева кургана, где планируется создание современного визит-центра. Раньше здесь было кафе, потом помещение долгие годы пустовало. Сейчас, когда территорию вернули в госсобственность, решено организовать необходимый для развития туристической привлекательности объект.

«Это идеальное место для создания туристического центра, – заявил Андрей Бочаров. – Все процедуры завершены, собственность зарегистрирована – эта территория будет использоваться для развития туристической отрасли Волгоградской области».

В визит-центре выделят зону информирования жителей и туристов о всемирно известном мемориальном комплексе, разместят расписание экскурсий, оформят приветственную зону для встречи официальных делегаций, а также рекреацию для тематических экспозиций. В числе важных задач также организация санитарно-гигиенических зон.

Кроме этого, Андрей Бочаров обратил внимание на необходимость организации удобных парковок для туристических автобусов, сейчас на территории не хватает также подземного перехода.

«Нужно вместе со специалистами продумать и найти возможность строительства подземного перехода с выходом на парковку со стороны стадиона – напротив Мамаева кургана», – поручил губернатор.

Открытие визит-центра позволит освободить территорию комплекса от хаотичных киосков – это пространство используют для продолжения мемориальной зоны в честь городов воинской славы и населенных пунктов, удостоенных звания «Рубеж Сталинградской доблести».

Напомним, всемирно известный мемориал впервые в своей истории пережил реконструкцию в 2017 году, рядом обустроен парк Победы. Для выполнения работ Андрей Бочаров заручился федеральной поддержкой. Обновление территории мемориального комплекса продолжится: эти задачи прописаны в 10-летней программе развития Волгоградской области, которая была разработана и утверждена по инициативе губернатора. Реализация проекта позволит решить задачу повышения туристической привлекательности региона. Планируется, что к 2034 году в наш регион будут приезжать до 5 млн туристов.