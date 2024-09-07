Туристам запретили плавать на матрасах и «бананах» в Анапе

Власти Анапы ввели временный запрет на использование надувных плавсредств в море. Ограничения действуют сегодня, 7 сентября, из-за усиления отжимного северо-восточного ветра.

― Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску свою жизнь и здоровье, усильте контроль за детьми, ― сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Напомним, улицы Сочи вечером 6 сентября превратились в полноводные и быстрые реки – их подтопило из-за сильного ливня, который обрушился на курорт.