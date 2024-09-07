Чем покоряет туристов Мордовия

Россия имеет самое большое количество стран-соседей - 18, здесь самая длинная в мире железная дорога, а в Свердловской области есть своя падающая башня, Невьянская. Депутаты Госдумы и «Дума ТВ» в спецпроекте «От южных морей до полярного края» рассказывают, где в нашей необъятной, красивой и гостеприимной стране можно отдохнуть.

Мордовия – уютный край с березовыми рощами, вековыми дубравами и прозрачными озерами. Здесь можно насладиться самобытными песнями, блюдами и изделиями ручной работы, а также красивой архитектурой монастырей, посетить святые источники и отправится в увлекательный экскурсии.

О том, почему в регионе стали печь президентские блины, ставшие жемчужиной Мордовии, какие предания передают из уст в уста местные жители о кровавом посещении Саранска Емельяном Пугачевым и как преобразился город после Чемпионата мира по футболу рассказала в спецпроекте «Дума ТВ» «От южных морей до полярного края» замглавы Комитета ГД по аграрным вопросам, депутат фракции «Единая Россия» Юлия Оглоблина.

Собор Святого праведного воина Феодора Ушакова

Начать знакомство с республикой парламентарий советует с Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова. Он располагается в центре Саранска. Феодор Ушаков известен тем, что не проиграл ни одного сражения, а когда ушел в отставку, до конца своих дней прожил в Мордовии, в Темниковском районе.

Там есть мужской монастырь, где он похоронен. И когда его канонизировали, в 2001 году принято было решение строительства собора, - рассказала Оглоблина.

С 30-метровой смотровой площадки открывается вид на весь Саранск. В самом соборе находятся мощи святого праведного воина Феодора Ушакова, а также икона, где он в своем камзоле с лентой держит свиток, на котором написано: «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся к славе России».

Краеведческий музей: путешествие в прошлое мордовского народа

Еще одним местом, рекомендованным к посещению в мордовской столице является Краеведческий музей.

У нас более 200-х экспонатов различных, там можно окунуться как в историю, в нашу культуру, традиции, - отметила собеседница издания.

Музей располагается на набережной реки Саранки. Здесь собрана обширная коллекция экспонатов, отражающих историю, традиции, культуру и быт мордовского народа. Посетители могут ознакомиться с национальной одеждой, украшениями, домашней утварью, мебелью, фотографиями и драгоценными церковными реликвиями. Кроме того, в музее представлена коллекция нумизматики, включающая более 25 тысяч экспонатов: русские, европейские, восточные монеты и бумажные деньги, ордена, медали, знаки почета.

Пять веков истории: наследие Старой Теризморги

Также, чтобы ощутить культуру и традиции республики, где проживают народы мокша, эрзя и шокша, следует отправиться в национальный этнографический центр в Старую Теризморгу.

История этого мокшанского села на берегу реки Сивини насчитывает почти пять веков. Находится оно в часе езды от Саранска. Здесь можно посмотреть быт крестьянской мокшанской избы, послушать напевы мордовских коллективов, попробовать местные кушания и принять участие в мастер-классах.

Этот центр в 2007 году посетил Владимир Владимирович Путин. С тех пор там пекут президентские блины. Такая наша, скажем так, жемчужина Мордовии. Туда мы стараемся всех туристов пригласить, - добавила депутат.

Сафари-парк «Кречет»- где животные становятся друзьями

Не так давно появился у нас прекрасный сафари-парк. Наверное, не особо разрекламированный. Но все, кто туда попадает, очень рекомендуют. Потому что более 300 оленей, дикие кабанчики, лошади, кролики. Очень много всякой живности, которую не просто можно посмотреть, но и потрогать, - советует собеседница издания.

До 2012 года здесь охотились на оленей и диких кабанов. Однако затем в «Кречет» завезли около 100 маралов и трехсот пятнистых оленей. За годы животные привыкли к людям и теперь свободно передвигаются по территории парка. Для гостей организованы экскурсии на специальных автобусах в сопровождении егеря, во время которых можно кормить животных. Еду выдают на месте, везти ее с собой не нужно.

Также в парке появилась новая услуга — сон в апидомике, где под каждой кроватью находится улей с сотнями пчел. Считается, что жужжание насекомых положительно влияет на здоровье. В сафари-парке можно остановиться на несколько дней. Для этого тут построен гостевые дома с живописным видом на реку Сура.

Легенда о Пугачеве, вершившем в Саранске правосудие

Одним из знаменательных событий в истории Саранска стало пребывание в городе Емельяна Пугачева в 1774 году. По легенде, тогда было казнено в общей сложности 300 дворян.

По устным преданиям, зашедший в Саранск с войском Пугачев обедал у пригласившей его к себе вдовы городского воеводы Авдотьи Каменицкой. Она хотела задобрить «народного царя» и не допустить расправ, Во время трапезы в палатку свозили местных дворян, на самоуправство и жестокость которых жаловались их крепостные. Пугачев слушал жалобы и сразу вершил суд. Кого-то могли высечь, кого-то казнить, а некоторых отпускали.

Согласно легенде, когда Пугачев, будучи уже изрядно навеселе, собрался уходить, явилась крепостная и пожаловалась ему на свою строгую хозяйку Авдотью Каменицкую. Пугачев не стал долго разобраться в деле, решив продемонстрировать справедливость своего правосудия, и велел казнить вдову, несмотря на оказанное ею гостеприимство.

По бытующему более двухсот лет городскому преданию, с высокого крыльца этого дома, позже названного «Пугачевской палаткой», местному населению также оглашались знаменитые пугачевские манифесты.

Сохранение вековых традиций через национальные праздники

Ежегодно в день Святой Троицы в Вадовских Селищах Зубово-Полянского района проводится национально-фольклорный праздник «Акша келу», что переводится как «белая береза».

Традиционный праздник, я вот с детства посещаю, стараюсь посещать и сейчас этот праздник, потому что у меня мама сама из села Промзино. Это недалеко как раз от этого места, и действительно, прямо столетиями этот праздник сохраняется, - рассказала Юлия Оглоблина.

На праздник «белой березы» со всего света приезжают тысячи людей, чтобы на своей малой родине послушать песни о родной стороне, померяться силой в национальной борьбе на поясах и примкнуть к атмосфере традиционного народного праздника.

И что сейчас удивительно, сколько лет прошло, конечно, села уже опустели, там, где традиционно проходит наше гуляние. Но все стараются, несмотря на то, где он живет, даже за рубежом, приехать на «Акша келу» То есть более 5 тысяч человек, многие приезжают с палатками. Там и выставки, и гуляния, и вот эта борьба на поясах, это все передает нашу традицию. Очень здорово, что они сохранились и по сей день, - поделилась депутат.

Есть в Мордовии также эрзянский праздник Раськень Озкс, в переводе - «родовое моление». Он проходит каждый год в Большеигнатовском районе во второе воскресенье июля.

То есть тоже все знают, что традиционно все стараются эрзяне туда приехать. И есть также День славянской письменности. И, кстати говоря, наш народ шокша тоже собирается. У нас есть даже село Шокша. Шокшане съезжаются ежегодно туда, тоже проводят праздники. Естественно, там все в народных на костюмах, с гармонью, со своими песнями, с танцами, - добавила парламентарий.

На праздник приезжают местные ремесленники, у которых можно приобрести их изделия, секреты производства которых передавались из поколения в поколение.

14 сентября в Саранске пройдет фестиваль «Время героев». Участниками межрегиональной Народной премии стали 2500 человек из пяти регионов страны – жители и уроженцы Мордовии и Чувашии, а также Нижегородской, Ульяновской и Пензенской областей.

На стадионе «Мордовия Арена» пройдет встреча с Героем России, летчиком Дамиром Юсуповым. Также будут работать развлекательные, развивающие и спортивные площадки. Кульминацией вечера станет церемония награждения героев Народной премии. После объявления победителей выступит музыкальный хедлайнер мероприятия – группа Dabro.

Мордовская кухня: просто, вкусно и питательно!

Национальные блюда мордовской кухни – это сытная еда, с минимум специй, множеством мяса, грибов, теста и, конечно же, круп. Девиз местных жителей - все должно быть просто, вкусно и питательно.

Обязательно [нужно] попробовать туристам мордовские блины пачат. Это наше традиционное блюдо. Желательно с медом их пробовать. Они пышные, такие толстые, вкусные. Делают на пшенке, на манке, - рассказала Оглоблина.

Также депутат рекомендует попробовать национальный напиток из сахарный свеклы, который носит название поза.

Там есть своя рецептура. Есть солод и хмель. Помню, в детстве сильно много нам не давали пробовать этого напитка. Он такой сладенький. Но очень вкусный. Ну и здесь каленые яйца, наша окрошка. Вот эти самые основные блюда, которые обязательно надо попробовать, - отметила парламентарий.

Сувениры из Мордовии: подарки, которые запомнятся

Рядом с гостиницами в Саранске находятся открытые сувенирные магазины, где, «не отходя от кассы» можно приобрести подарки из путешествия для близких.

Мордовия славится своей вкусной едой. Конечно, блинов с собой не увезешь, но очень вкусная мордовская сгущенка. Обязательно надо ее брать. Мордовский бальзам. Также сыры мордовские. У нас есть Ичалковский завод. Очень вкусные сыры. Большая линейка сыров. Махан - это конская колбаса. У нас в Мордовии живут и татары. И мордва тоже любит, кстати говоря, мордовскую колбасу. Татарскую, точнее, колбасу. Тоже часто спрашивают, где ее можно приобрести, - рассказала Оглоблина.

Также парламентарий рекомендует отправиться на саранский рынок, где можно выбрать самую разнообразную вкусную еду. Много различной сувенирной продукции продается с лисой, которая красуется на гербе Мордовии.

В Теньгушеве мордовские мастерицы вяжут семицветку - варежки и другие теплые вещицы с уникальным броским орнаментом. Такие изделия можно встретить в сувенирных магазинах.

Я всегда стараюсь, конечно, вкусностями угощать. И очень рада, что наши сельхозтоваропроизводители сейчас и в Москву начинают расширять географию поставок и здесь тоже можно будет потом приобрести. Зная, что это мордовское, натуральное и очень вкусное, - добавила депутат.

«Мордовия Арена»: стадион, ставший символом нового Саранска

В 2018 году в Саранске проходил Чемпионат мира по футболу. Ради этого события в городе был построен стадион «Мордовия Арена». Архитекторы при этом ориентировались на национальную культуру. Так, здание напоминает солнце — важный символ мордовских мифов и легенд.

Наш стадион, «Мордовия Арена», такой объект, который украшает наш Саранск. Очень большой вклад в развитие инфраструктуры города внес Чемпионат мира по футболу. И все, кто попадает в Саранск, говорят, что это такой чистый, ухоженный город, - отметила собеседница издания.

Население Саранска составляет всего чуть боле 318 тысяч, в то время как вместимость стадиона - более 44 тысяч зрительских мест.

Посетить «Мордовия Арену» можно в ходе экскурсии. Гид расскажет о строительстве арены, как проходили игры Чемпионата мира, а также покажет места, скрытые от взора обычных болельщиков: раздевалки, зоны СМИ и вип-трибуны.

Гений деревянной скульптуры, ставший гордостью Мордовии

Регион связан с именем великого скульптора Степана Эрьзи (настоящая фамилия Нефедов). Псевдоним художник, прославивший не просто Мордовию, а всю страну, взял в честь своего этноса, добавив в название мягкий знак.

Есть большой прекрасный музей с его работами. И никто не остается просто равнодушным, потому что такие экспонаты из дерева. Есть прекрасный уголок Эрьзи в Москве, который воссоздали наши земляки. Тоже есть экспонаты, есть копии. Они знакомят с его работами и выстраивают маршрут жизни, где он жил, учился, работал, - рассказала собеседница издания.

В Мордовии Степан Эрьзя также провел очень много времени. Родился именитый скульптор в селе Баево, где теперь тоже есть музей.

Большинство работ мастер скульптуры выполнил из дерева. Однако, верится в это с трудом, настолько идеально оно отшлифовано.