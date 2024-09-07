Поездка в Петербург на осенние каникулы обойдется москвичам дешевле

Всего полтора месяца осталось до наступления осенних каникул – в этом году у школьников они пройдут с 28 октября по 4 ноября. Традиционно в это время многие родители уходят в отпуск и отправляются с детьми в путешествие, часто – по России. Самым «осенним» городом нашей страны (спасибо классическому российскому искусству, а также местной архитектуре и климату) считается Санкт-Петербург. TourDom.ru оценил, за сколько и как можно долететь до Питера из разных уголков России семье из трех человек – двух взрослых и ребенка. Представим, что улетают они 28 октября, а возвращаются домой в субботу, 2 ноября.

Дешевле всего путешествовать москвичам. За дорогу туда и обратно им придется выложить почти 21 тыс. руб. без багажа и 31 тыс. – вместе с ним. Такое предложение на сегодня актуально от S7. Стоит отметить, что этот вариант предполагает не очень удобное время вылета в Санкт-Петербург – 19:55 по Москве. То есть семья, конечно, сэкономит, но один из дней осенних каникул им на прогулку по Северной Пальмире выделить уже не получится. «Россия» сегодня предлагает лететь туда-обратно без багажа за 19,5 тыс. на троих. При этом в Пулково борт приземлится в 18:30.

Есть более дорогие и заметно более разнообразные по времени варианты. Как правило, они представлены «Аэрофлотом». Так, за то, чтобы быть в Петербурге уже днем 28 октября, нашей столичной семье придется заплатить почти 39 тыс. руб. Остальные варианты находятся примерно в той же ценовой категории.

Из Самары лететь будет дороже. Сейчас самые дешевые варианты предлагают Smartavia и та же самая S7. Речь идет о 43 тыс. руб. в обе стороны без багажа. За вещи на S7 придется доплатить 22 тыс. При выборе самых дешевых билетов самарская семья будет в Питере только в 8 или 9 вечера. Наиболее дорогие варианты на троих будут стоить примерно 55 тыс. руб. без багажа – зачастую это рейсы «Аэрофлота», «Победы» и Smartavia. Да, из Самары до Питера выгоднее добираться поездом. Но некоторые пассажирские составы идут в Северную столицу почти сутки.

Обоюдный выход к Балтике не сближает приморские города – Калининград по стоимости авиабилетов оказался сродни Самаре. Самые дешевые варианты предлагают Nordwind Airlines и Smartavia. Ценовая категория – примерно 40 тыс. руб. без багажа. С чемоданом – плюс 11. При этом рейсы, сегодня обозначаемые агрегаторами как оптимальные, действительно не только дешевле, но и удобнее большинства других. Так, при вылете в 15:00 из Калининграда уже в 17:45 семья приземлится в Петербурге.

Самые дорогие билеты могут стоить больше 58 тыс. без багажа. Причем их выбор с точки зрения времени в пути кажется довольно сомнительным. Некоторые предлагают лететь через Москву более 10 часов.

Гораздо страшнее для неискушенного глаза выглядят цены на полеты из Сочи. Самые дешевые рейсы прямо сейчас предлагают Smartavia и Азимут – 73,5 тыс. руб. За чемодан – еще 18 с лишним. Однако стоит признать, что разница с самыми дорогими предложениями не очень большая – около «десятки», даже на рейсы «Аэрофлота».

А вот путешествие из Владивостока традиционно станет приемлемым только для тех, кто готов очень хорошо потратиться. Тут даже Сочи не конкурент, что логично при рассматриваемых расстояниях.

Самый дешевый на сегодня билет от S7 – более 111 тыс. руб., за багаж надо будет доплатить больше 50 тыс. Еще одно «бюджетное» предложение от «Уральских авиалиний» – почти 120 тыс. руб. Однако есть свое но. Указанный рейс – единственный прямой. При этом в сравнении с путешествием вместе с S7 он выигрывает всего 45 минут, что при времени в пути свыше 13 часов не такая уж и большая разница. Особенно учитывая то, что добираться обратно семье из Владивостока при желании сэкономить нужно будет больше суток.