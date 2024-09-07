Сколько стоит доехать из Москвы до Екатеринбурга по платной трассе М-12

Екатеринбург — это не только четвертый по численности город России и центр Урала, но и одна из самых интересных точек на карте нашей страны. Туда едут туристы не только из Сибири, и соседних областей, но и из Москвы и Санкт-Петербурга. Сколько стоит в 2024 году добраться на автомобиле до Екатеринбурга и по какой трассе лучше ехать — в материале NEWS.ru.

© РИА Новости

Зачем нужно ехать в Екатеринбург

Екатеринбург — это один из самых важных городов для нашей истории. Именно здесь был расстрелян последний российский император (сейчас на этом месте стоит красивый Храм на крови). Именно в Екате, как часто говорят сами местные, началась карьера первого президента России Бориса Ельцина, здесь построен огромный Ельцин Центр. И именно в Екатеринбурге несколько лет назад горожане спорили, что же строить — храм или сквер. А еще Екатеринбург считается российской столицей стрит-арта, тут даже проводятся фестивали уличного искусства.

Туристы при посещении Екатеринбурга могут ориентироваться в городе не по рисункам на стенах домов, а по разметке на асфальте.

Есть сразу четыре дороги для путешественников — они нарисованы линиями прямо по тротуару.

Красная — это кольцевой маршрут длиной девять километров по самым знаковым местам города. Обязательно к прогулке.

— это кольцевой маршрут длиной девять километров по самым знаковым местам города. Обязательно к прогулке. Синяя линия — это объекты, которые связаны с императорским домом Романовых. Для любителей истории.

— это объекты, которые связаны с императорским домом Романовых. Для любителей истории. Желтая — для тех, у кого есть велосипед.

— для тех, у кого есть велосипед. Фиолетовая (розовая) — это дорога для фанатов граффити.

А если вы приедете в город на автомобиле, то сможете не только посмотреть музеи и интересные места в самом Екатеринбурге, то и прокатиться по его окрестностям. Например, заехать на реку Чусовая, сделать атмосферные фото рядом с заброшенным Дидинским дорожным тоннелем, посетить столицу династии Демидовых городок Невьянск с его наклонной башней (наша версия Пизанской башни), Богдановичские глиняные карьеры или «Уральский Марс».

А, например, в городе Верхняя Пышма, что совсем рядом с Екатеринбургом, находится огромный музейный комплекс, где можно посмотреть на ретроавтомобили. Это один из самых больших в мире музеев истории и техники.

По какой дороге ехать из Москвы в Екатеринбург

Есть несколько дорог, которые приведут в Екатеринбург. Но быстрее всего ехать в 2024 году по трассе М-12 «Восток» до Набережных Челнов, а затем по трассе М-7 до Перми и по Р-242 до Екатеринбурга.

Общее время в пути — около 22 часов. И это не считая остановок на заправки/обед и без учета пробок при проезде городов. Поэтому отправляясь из Москвы в Екатеринбург сразу подумайте про ночевку в дороге. Например, в Ижевске.

Однако скоро дорога станет значительно проще. Уже в 2024 году обещают закончить строительство нового участка М-12, который соединит Казань и Екатеринбург. И после этого путь будет занимать 14–15 часов. То есть до столицы Урала можно будет доехать из Москвы всего за один световой день.

Сколько стоит платная дорога до Екатеринбурга

Дорога М-12 «Восток» до Казани платная. На данный момент это самая современная магистраль в России, которая была открыта лишь в конце 2023 года. Качественный асфальт, разделение встречных потоков, отсутствие перекрестков и светофоров позволяет с разрешенной скоростью 110 км/ч доехать из Москвы до Казани за 6,5 часа. По ней же можно добраться и до таких городов, как Владимир, Муром, Арзамас, Нижний Новгород или Чебоксары.

На М-12 даже не нужно тратить время на пунктах платы. На трассе действует система «Свободный поток»: при проезде через рамки считывается регистрационный номер автомобиля, а сумма затем списывается со счета, к которому привязан транспондер. Если его нет, то водителю придется после поездки зайти на сайт avtodor-tr.ru или tskad.ru, указать номер машины и заплатить за проезд.

Забыли это сделать? Тогда будет штраф. Для легковых машин — 1500 рублей, а для грузовиков — 5000 рублей. Правда, власти сделали одну поблажку для водителей. Если после получения штрафа в течение 20 дней все-таки заплатить за проезд, то сам штраф будет аннулирован.

Стоимость проезда по М-12 до поселка Шали за Казанью — 4998 рублей в одну сторону. И цена не зависит от дня недели или способа оплаты. Скидку можно получить только, если использовать транспондер T-Pass, подключиться к программе лояльности «Автодора», копить баллы и обменивать их потом на скидку от 3% до 15%. За Шали начинается бесплатный участок.

Сколько денег уйдет на бензин и отель

Однако больше денег уйдет не на платную дорогу, а на бензин. При поездке из Москвы в Екатеринбург и обратно машина пройдет около 3,8 тыс. км. При среднем расходе бензинового кроссовера в 10 л на каждые 100 км пути на топливо вы потратите около 21 тыс. рублей (если у вас небольшой дизельный хетчбэк, то затраты будут меньше).

Также нужно заложить в бюджет ночевку в отелях (одна по пути туда и одна — обратно). Это еще в среднем 10 тыс. рублей за две ночи.

В итоге поездка на машине из Москвы в Екатеринбург и обратно будет стоить около 41 тыс. рублей.

Если же ехать из Санкт-Петербурга, то речь будет идти уже о сумме около 55 тыс. рублей: столько будут стоить стоить отели, бензин и платные дороги М-11 «Нева», ЦКАД вокруг Москвы и М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

Ориентировочные траты на поездку в Екатеринбург на автомобиле из Москвы и обратно:

Платная дорога: 9996 рублей;

Топливо: 20 900 рублей;

Отель по дороге (две ночи): 10 тысяч рублей;

Итого: 40 896 рублей.

Ориентировочные траты на поездку в Екатеринбург на автомобиле из Санкт-Петербурга и обратно:

Платная дорога: 17 624 рубля;

Топливо: 28 050 рублей;

Отель по дороге: 10 тысяч рублей;

Итого: 55 674 рубля.

Когда самолет дешевле автомобиля

Если путешествовать одному или вдвоем из Москвы или Петербурга в Екатеринбург, то самолет может быть дешевле автомобиля. Билет из Москвы туда-обратно в сентябре 2024 года стоит в среднем 8–12 тыс. рублей. Но это без учета багажа. Полет из Петербурга на несколько тысяч рублей дороже.

Но вот семья их четырех человек при поездке на машине уже может прилично сэкономить. К тому же при путешествии в Екатеринбург на машине у вас будет возможность посмотреть многие интересные места недалеко от столицы Урала.