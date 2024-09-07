Легко ли стать стюардессой и скандальные русские: интервью со стюардессой

Стройные красавицы с очаровательными улыбками, у которых вся жизнь — одно сплошное приключение. Именно так многие представляют себе стюардесс. В то же время про эту профессию ходит много слухов и заблуждений. Стюардесса из Перми, которая несколько лет работает в одной из популярных российских авиакомпаний, развеяла популярные мифы об этой профессии в анонимной колонке для URA.RU.

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Легко ли стать стюардессой

После того как отменили врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК) и оставили только медицинский осмотр перед приемом на работу, устроиться в авиакомпанию стало намного легче. Например, раньше были очень жесткие требования к зрению. У меня было на один глаз минус 5,5, и пришлось делать коррекцию, чтобы меня пропустили. Но сейчас это неактуально, медкомиссию стало пройти намного проще.

Чтобы стать бортпроводником, нужно сходить на собеседование в авиакомпанию. Если оно проходит успешно, кандидату предлагают подписать трудовой ученический контракт и начать обучение в авиационно-учебном центре. По его окончанию сдаются экзамены. Затем авиакомпания предлагает подписать трудовой договор на определенный срок. Далее его могут продлить или нет. Если не отработать контракт, придется возмещать стоимость обучения.

В моей авиакомпании учеба проходит интересно. Мы изучали все: технологию работы, общение с клиентами, конструкцию самолета, аварийно-спасательные процедуры и подготовку к ним, учились оказывать доврачебную и первую медицинскую помощь. Все, что касается аварийно-спасательных процедур, отрабатывали на специальном тренажере, который выполнен как модель самолета. Также были занятия в бассейне, где проходили аварийную посадку на воду.

Выучить и запомнить все довольно сложно. Многих этот момент может отпугнуть. А вообще, стать бортпроводником возможно. Естественно, нужно обладать определенными качествами и хотеть этого.

Чтобы летать, пришлось похудеть

Когда я пришла на собеседование первый раз, мне сказали, что нужно похудеть. Я не расстроилась, сбросила лишние килограммы и попыталась во второй раз. Только тогда меня допустили до ВЛЭК и обучения.

В первое время на работе из-за перекусов и ночных смен я снова начала поправляться. Руководитель нашего отделения вызывала меня в офис и намекнула, что стоит привести себя в форму. Вообще, из-за лишнего веса от полетов не отстраняют, пока ты можешь надеть на себя форму. И раньше в нашей авиакомпании был размер женской одежды до 46, а сейчас увеличили до 48. То есть мы двигаемся в сторону бодипозитива.

У каждой авиакомпании свои требования к внешнему виду. Кто-то запрещает носить металлические брекеты, не должно быть татуировок и пирсинга на видимых местах тела, где-то не допускают проколотые уши. Запрещено носить очки, потому что это может быть небезопасно.

Свой первый рейс помнит каждый бортпроводник

Мой первый полет состоялся шесть лет назад. Это был утренний рейс из Москвы в Астрахань. У моей авиакомпании есть прекрасная традиция для первых полетов. Обычно на рейсе четыре бортпроводника, а новичка берут пятым. На время взлета и посадки его садят в кабину пилотов. Это очень классно! Помню, тогда смотрела на работу пилотов, полет, и думала, как же это здорово! Кроме этого, до полета командир вместе с новичком обходит самолет, все рассказывает и показывает.

Бортпроводники — очень суеверный народ

У каждого бортпроводника свои ритуалы. Кто-то не шьет перед рейсом или во время него. Вместо слова «последний» говорим «крайний». В этом мы чем-то похожи с шахтерами. Лично у меня особых ритуалов нет. По утрам люблю кофе выпить, пока жду других членов своего экипажа.

Чаще всего на борту скандалят русские

Что касается международных рейсов, то в России сейчас нет разделения на бортпроводников, которые летают только за границу или внутри страны. В нашей авиакомпании точно, а насчет других могу ошибаться. До 2020 года часто летала в Европу. Сейчас только в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и страны ближнего зарубежья.

Конечно, поведение клиентов в каждой стране отличается. Например, арабы обычно летают семьями. Они очень воспитанные. Итальянцы, наоборот, шумные и активные. Европейцы не пьют алкоголь до полета и не проносят с собой.

У российских туристов употребление спиртного в самолете уже стало ритуалом. Они могут купить в дьюти-фри бутылку и открыть ее в самолете. Я это не одобряю, потому что никогда не знаешь, как организм в состоянии алкогольного опьянения поведет себя на земле, что уж тут говорить про небо. Также это у нас это запрещено. Есть авиакомпании, в которых предлагают алкоголь клиентам бизнес-класса. Там стараются выпить все, что есть. Не говорю про всех русских, но про многих. Возможно, у нас просто такой менталитет.

В туалетах тоже курят исключительно русские. Ни разу не видела, чтобы иностранец пытался курить или скандалить, что не будет пристегивать своего ребенка, потому что тот спит. Для них правила — это закон.

Заниматься любовью в туалете не советую

Да, такое тоже бывает. На моей практике один раз клиенты пытались заняться сексом в туалете. Но я их не пустила. А коллеги застукали так несколько парочек. На самом деле не советую этого делать. Туалетные комнаты в течение полета убирают силами экипажа. Там часто бывает такое, что даже заходить страшно. Вообще, не представляю, как в таком маленьком пространстве можно наслаждаться процессом.

Двигатели крутятся, денежка зарабатывается

В моей авиакомпании на должности старшего бортпроводника зарплата от 120 тысяч рублей за месяц, а рядового — от 100 тысяч рублей. Чтобы получить эту сумму, нужно налетать 90 часов. В зачет идет время от запуска двигателей до их остановки. Время, которое занимают подготовка к рейсу на земле и задержки вылетов, не считается. Но в нашей авиакомпании предполетная подготовка не занимает много времени, поэтому нам оплачивают практически все часы на работе. Летом платят сезонные надбавки, в среднем они составляют по 30-50 тысяч рублей.

Бесплатные перелеты — это миф. Моя авиакомпания предоставляет скидки 90% на рейсы нашей группы компаний. Это достаточно существенный бонус, так как можно полететь на Мальдивы бизнес-классом туда-обратно за 30-35 тысяч рублей. Но это не всегда легко. То есть ты приходишь на регистрацию перед ее завершением, если места на рейсе есть, летишь. Если нет, ждешь следующий или выбираешь другое направление.

Жилье нам предоставляется только в командировках. Те, кто приезжает устраиваться на работу в Москву из других городов, снимают или покупают квартиры сами. Коллегам, кто летает из аэропорта Шереметьево, частично оплачивают поездки на аэроэкспрессе. Экипажам ночных рейсов возмещают поездки до дома на такси.

Отсутствие личной жизни — миф

У меня есть муж и ребенок. Да, в летний сезон много командировок. Но в течение года я могу взять отпуск длиной 70 дней, который провожу с родными. Обычно в нашей авиакомпании разворотные рейсы. Например, утром я улетаю в Стамбул, а вечером возвращаюсь. То есть график почти как у офисных работников. Или днем я нахожусь дома, а ночью улетаю. Не скажу, что это мешает личной жизни.

Никогда не летайте с заложенным носом

Работа бортпроводников не считается безвредной. Перепады давления, работа на высоте, ненормированный график. Конечно, это все сказывается на здоровье. У меня была отличная память. Сейчас я могу забыть вещи, которые делала пять минут назад. То есть краткосрочная память «вышла из чата».

А вот проблем с женским здоровьем, которыми пугают в интернете, у меня и моих знакомых нет. Мы каждый год проходим медицинский осмотр и следим за этим. По его итогам могут назначить лечение и даже отстранить от полетов, если найдут что-то серьезное.

Знаю, что у многих коллег проблемы со зрением. Это происходит из-за ночных рейсов. Они выключают весь свет в салоне, чтобы клиенты спали, и делают работу в темноте. Это неправильно. Я стараюсь, чтобы хотя бы в кухне свет был включен. Кроме этого, может появиться варикоз на ногах из-за перепадов давления.

И еще одна главная проблема — уши. За шесть лет работы они у меня заболели только один раз, потому что вышла на работу с насморком. Некоторые коллеги не хотят брать из-за такой мелочи больничный, летят с заложенным носом, а этого делать категорически нельзя. Сразу закладывает уши, они начинают болеть, образуются пробки, отиты.

Однажды видела, как у коллеги прямо в рейсе лопнула барабанная перепонка. Потекла кровь. Потом ее списали на землю. Больше летать она не может.

Пока врач не констатировал смерть клиента, для нас он жив

Со смертью клиента на борту не сталкивалась. На этот случай у нас есть определенные регламенты. Чаще всего у бортпроводников нет медицинского образования. А констатировать смерть могут только медики или фельдшеры скорой помощи. Если на борту этих врачей нет, человек считается живым. Но, как правило, хотя бы один медик находится.

У нас нет воздушных маршалов, как в голливудских фильмах

Не сталкивалась с тем, чтобы клиенты приставали или нападали на меня или коллег. Но в таких случаях нашу безопасность сможет обеспечить командир или второй пилот. А воздушные маршалы, как в голливудских фильмах, с нами не летают. Для дебоширов на борту есть пластмассовые наручники и хомуты. Но я к их помощи не прибегала. Удавалось утихомирить клиентов словами. Если дебошир не унимается, мы вынуждены будем надеть на него наручники и разместить его в кресле, а в аэропорту передать сотрудникам полиции.

Данная колонка — это личный опыт пермячки. Опубликованный рассказ не несет цели обобщить работу всех бортпроводников или омрачить эту профессию. Если у вас есть интересные истории — пишите нам в редакцию.